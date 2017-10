Andrija Milošević: Na početku karijere bio sam gladan

Andrija Milošević, jedan od najangažovanijih glumaca na našim prostorima, otkrio koliko mu je zapravo bio težak život kada se iz rodnog Kolašina zaputio u Nikšić, a potom na studije glume na Cetinje. Živio je u “najsmrdljivijoj sobi” studentskog doma gdje je po sopstvenom prizanju proveo najljepše dane svoje, a nakon toga se zaputio u Beograd.

“Jedan od najtežih trenutaka bila mi je mamina dijaliza i poslije transplantacija bubrega, a i očeva smrt je bila jako težak period za mene”, kaže u svojoj ispovijesti popularni glumac.

Za profesiju je morao sam da se bori…

“To je bilo drugačije vrijeme, devedesetih nisam imao neku alternativu, tada si morao da ideš samo naprijed. To je dobar način zato što preko veze ili bilo koga nisam ništa radio u životu, pa čak ni pravio svoje ime”, rekao je Andrija i dodao:

“Nije me bilo sramota ni novine da prodajem. Znao sam da je taj novac koji sam zaradio mnogo pošteniji nego da sam ga stekao na drugi način. Trudim se da pomognem mladim glumcima. Nemam tu vrstu sujete, volim mlade i talentovane ljude. Lično sam to doživljavao od nekih divnih ljudi u mom životu koji su mi takođe pomogli – Milan Karadžić, Jagoš Marković, Boro Stjepanović, Svetozar Cvetković, koji me je pozvao da dođem u Atelje. Tada sam dobio ospice od sreće kada me je pozvao da radim predstavu.

Kada ga je Cvetković pozvao, pozorište mu je iznajmilo stan da bi mogao normalno da živi u Beogradu.

“Divni ljudi su mi iznajmili stan i kupili su mi kašike, tanjire, sve ono što treba za domaćinstvo tada jer nisam mogao sebi da priuštim. Beskrajno sam im zahvalan i dan-danas. Bio sam izrazito gladan i to mi je mnogo pomoglo u životu. Zahvaljujući tim situacijama danas mnogo znam bolje da cijenim određene stvari. Hrana usporava mozak”.