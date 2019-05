Bajaga: Bora je prvi osjetio moj talenat i nije se ljutio kad sam napustio Čorbu

Prije ogromne popularnosti sa Instruktorima, Momčilo Bajagić Bajaga bio je član Roblje čorbe, rok benda u kojem je bio gitarista. Nije mu ni tada falilo popularnosti, ali kaže da je u jednom trenutku poželio nešto više od svoje karijere pa je snimio solo album koji se dopao publici.

“Čorba je bila najpopularniji bend u to vrijeme. Prvi neki pokazatelj da smo svi poludjeli bio je promo za album “Buvlja pijaca” jer smo tada tražili od PGP-a da štampa džinovske plakate B1, i to pojedinačne. To je bilo i pomalo simbolično — jer slikali smo se odvojeno. Meni je bilo mnogo lijepo u Ribljoj čorbi, došao sam u nju kao klinac, nisam znao da se ploče snimaju prvo na traku pa da se poslije reže ploča. U Čorbi sam, muzički, završio osnovnu i srednju školu”, priča Bajaga.

Frontmen sastava, Bora Đorđević, nije imao ništa protiv da Bajaga krene u solo vode jer je i sam uvidio njegov talenat.

“Bora je bio okej sa mnom, kapirao je da imam neki talenat za tekstove i muziku i najviše je sa mnom pričao o tome. Imali smo epizode kao, na primjer, vraćamo se 1981. vozom iz Skoplja i rimujemo riječi do Beograda. U vrijeme snimanja prvog solo albuma nije se znalo da li ću pjesmu “Kad hodaš” dati Čorbi ili sebi, ali dao sam Čorbi jer sam tada bio član benda. Nisam imao namjeru da odem. A onda je odlično prošao moj prvi solo album i sazrela je prilika da napravim svoj bend”, iskren je Bajaga.