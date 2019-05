Bajaga: Ne možeš 40 godina da foliraš da si neki drugi čovjek

Karijeru muzičara Momčila Bajagića Bajage, obilježile su veliki hitovi, turneje i poneka kontroverza. On i dalje traje i nakon četiri decenije uspijeva da svojim pjesmama začara region skoro kao i na početku karijere kada je slovio za jednog od najvećih pop-rok zvijezda i najpoželjnijeg muškarca.

Bajaga kaže da nije dozvolio da ga slava ponese, kao ni status seks simbola.

“Ako povjeruješ u to, onda si se sigurno zeznuo. Bilo mi je jasno da je to jedna vrsta iluzije koja traje ali može i da se brzo promijeni. Ali najbolje iz tog perioda megapopularnosti je to što su ljudi ukapirali da sam ja okej i normalan tip, i to je ostalo do danas. Ne možeš ti ljude 40 godina da foliraš da si neki drugi čovjek. Znam ja i da poludim kao i svi ostali, ali nisam konfliktna ličnost, valjda i zato što sam bio hipik još tamo u dragstoru. Pa i danas, iako smo od hipika 50 godina daleko, uvijek krenem s tim ubjeđenjem da smo svi isti ljudi i da treba da nastupaš sa pozitivnom energijom pa će se to i vratiti. Na mom primjeru se pokazalo i da je to tačno, i nisam se trudio i glumio da sam okej. Tako sam živio i nisam išao ljudima na nerve. To je nešto što ne može da se isfolira”.