Bajaga otvoreno o skrivenim značenjima i motivima u njegovim hitovima

Mnoge pjesme Momčila Bajagića Bajage godinama u bivšoj Jugoslaviji slove za velike hitove. Neke su stekle status evergrina, ali mađu njima su i one koje prate svojevrsne “teorije zavjere”. Naime, među pop-rok hitovima popularnog Beograđanina ljudi su uvijek tražili skrivena značenja, pa čak i političke poruke.

“Nisam htio da u pjesmama isključim baš ništa iz života koji se dešava. Pa i droga se pominjala, ali ja je nikada nisam propagirao. Kad pogledaš bilo koji ozbiljan veliki strani bend, vidjećeš da je svaki od njih imao temu droge. Mi smo među prvima i na kulturan način ubacili neke asocijacije, ali nije bilo želje da podstrekavamo ljude na narkotike”, objašnjava Bajaga.

Navodi da “Pilile za lilule” nikako nije pjesma o narkomaniji.

“Nije to pjesma o narkomaniji. Ako se svi pacijenti koji uzimaju pilule nazivaju narkomanima, onda je to o narkomanima, ali nije”, objašnjava muzičar i dodaje:

“Bilo je i glupih situacija. Kod nas stalno postoji teorija zavjere da postoji nešto skriveno. Da to nije to što se pjeva nego je tu nešto drugo i skriveno. Sjećam se epizode koja je išla uz drugi album i pjesmu “Nemoj da budeš nja-nja.” Postojala je neka šund komisija i neki tip je analizirao pjesme sa albuma “S druge strane jastuka”, on je rekao na toj komisiji “Lijepo je sve to mada ima skrivenih insinuacija, recimo u pjesmi ‘Nja-nja’ postoji stih ‘Po podu se razmazuje je-je-je-je…’” I on je skapirao da se to pjeva o seksu na podu, a meni to nije bilo ni na kraj pameti. I onda pomislim: “Što ima pokvaren mozak ovaj iz komisije.” Bilo je dosta tih gluposti, ali to je normalno u rokenrolu”.

Sjeća se i smiješnih stvari koje su pratile njegov rad.

“Jahači magle” je bila kao citat Doorsa “Riders of the Storm”, 240 koncerata godišnje, spavaš 20 dana godišnje u svojoj kući. Zato sam i napisao u “442 do Beograda” stih “Brojim znake i linije” a ubrzo je nekom to bilo sumnjivo pa je pitao: “Koje su to linije u pitanju?” Ali linije su bile one na asfaltu, a ne one druge — linije od praha. I za “442 do Beograda” su pitali da li je to razdaljina od Sarajeva ili Zagreba. Ali to je bilo zbog rime, a ne zbog Zagreba ili Sarajeva. Mada sam ja u šou-biz tradiciji u Sarajevu govorio da je to razdaljina Sarajevo–Beograd, a u Zagrebu sam spominjao njih”.

Ljudi su u njegovoj pjesmi “Rimljani” prepoznali pokojnog predsjednika Savezne republike Jugoslavije, Slobodana Miloševića.

“To je bilo malo pre nego što se Sloba pojavio. A tada je bilo priča da je to pjesma o Kosovu. Ali nije bilo ništa konkretno. U pjesmi se govori da se mijenja vrijeme i da ovo što je bilo polako nestaje. Mijenja se zemlja, pametni odlaze, a dolaze oni primitivniji. “Sve je više varvara, a sve je manje Rimljana” jer počelo je sve da se menja, ojačavaju narodnjaci. To je sve uoči dolaska Slobe Miloševića. A kad je Sloba dolazio na vlast, kad je bila ona čuvena “jogurt revolucija”, mi smo tada u Novom Sadu snimali album “Prodavnica tajni”. Radili smo u Studiju M koji je nekoliko metara od zgrade pokrajinske vlade. Snimali smo pesmu “Ruski voz”, tihu pjesmu, nema bubnjeva, ja pjevam tiho i svaka buka smeta. Saša Habić, naš producent koji ima nenormalan sluh, kaže u jednom trenutku: “Imamo neki šum sve vrijeme.” Mi osluškujemo i nema ničega. I neko se sjetio i otvorio prozor, a dolje hiljade ljudi bacaju jogurt i viču. To je bilo prvi put da direktno vidim to Miloševićevo događanje naroda. Čekali smo da se raziđu da bismo nastavili snimanje. Tada sam napravio tekst za pjesmu “Verujem, ne verujem”: “Noć, noć, totalni je mrak i ništa se ne vidi u tami…”