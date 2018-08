Bajaga vam smeta, a ratnu muziku plaćate 20 hiljada eura

Pjevač Đorđe David govorio je za Kurir o aktuelnoj situaciji sa Bajagom i zabranom njegovih koncerata u Hrvatskoj.

“To je jedna vrsta nezrelosti mladih političara u Hrvatskoj. Ne postoji čovjek u Hrvatskoj, pa čak i među njima koji su na vlasti, koji nije otišao barem jednom na Bajagin koncert ili barem otpjevao neku njegovu pjesmu. A taj neko je na koncertu bio sigurno ili sa ženom, ili sa ljubavnicom, ili sa ćerkom, ili sa sinom ili sa ekipom… Jer Bajaga je opšte mjesto pozitive”, kaže on i napominje da mu je jedino bila čudna reakcija momaka iz Hladnog piva koji su izjavili da neće biti ničija zamjena.

“To nije bilo dovoljno hrabro u maniru rokenrolera. Od Hladnog piva sam očekivao da kažu da na rokenrol niko ne smije da udari i da rokenrol ne priznaje niti boje, niti vjeroispovesti, niti naciju”.

Đorđe David kaže da onaj ko udari u rokenrol izvođača to je početak njegovog kraja.

“Čudi me da je Hrvatska vlast obzirom da zastupa državu koja je u EU dala sebi luksuz da ipak udari zabranu. Bajaga ne pjeva s druge strane četnika nego s druge strane jastuka… Sami sebe su šutnuli time što su Bajagi zabranili da pjeva. Ne poštovati postulate rokenrola a biti političar znači ne poštovati svu tu doktrinu koju političari decenijama pokušavaju da iz rokenrola uvuku u politiku i time dobiju masu. Ovaj faul pokazuje da ljudi koji se bave politikom ne smiju da dozvole sebi da pokažu da su slabi, nezreli ili preemotivni kada je u pitanju muzika, posebno rokenrol. Pritom to nije ratna muzika. A kad kažem ratna muzika mislim na onu koja se devedesetih pravila u Srbiji od određenog broja izvođača i koja se i dan danas svira po klubovima u Hrvatskoj i plaća se po 15, 20 hiljada eura. To vam gospodo u Hrvatskoj ne smeta. E meni smeta što Hrvati tolike novce daju na takvu ružnu muziku a na muziku kao što su Bajaga, Partibrejkersi tu su riješili da pokažu koliko su domoljubni. Ja samo branim rokenrol. Udariti sankciju kulturi, pa ti si sebi sam pucao u koljeno. Ja vam kažem, to što su Bajagi zabranili koncert, taj gest… To je početak kraja ove vlasti koja je trenutno u Hrvatskoj. Zapamtite šta sam vam rekao”, rekao mi je skoro u dahu.