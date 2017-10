Bend U2 nastao na današnji dan prije 37 godina

Sjećate li se vremena kada Bono nije bio među rokerskim bogovima? Teško je povjerovati da je nekada mali irski bend U2 nastao u post pank sceni na današnji dan prije 37 godina. Tada je izdat njihov prvi album “Boy”.

Postoje mnogobrojne zanimljive priče o bendu U2 i njihovom debitantskom albumu. Jedna od njih je, na primjer, da je bend bio gotovo rasformiran iz religioznih razloga – hrišćanstvo nije podržavalo rok bendove.

Druga je, na primjer, njihova bliska veza sa bendom “Virgin Prunes”. Naime, brat Gugija, gitariste Prunesa, Piter Rouen je dječak s korica albuma, dok je Dik, bubnjar Prunesa brat gitariste U2 Edža.

Fenomenalni bend je postigao nevjerovatan uspjeh i postao jedan od najvećih bendova svih vremena, podario nam je hitove poput Stories For Boys, The Electric Co., An Cat Dubh, I Will Follow, Out Of Control i to samo na ovom jednom albumu koji se danas smatra klasikom.

Prije nego što je Bono postao neka vrsta mutacije pjesme “The Fly”, objavljene su podjednako dobre pjesme, neke čak i bolje i “jače” kao što su October, War, The Joshua Tree, Rattle and Hum ili Achtung Baby​.

Mnogima je ipak prvi album U2 i omiljeni jer je najbliži post panku. Već je on najavio kakav će bend U2 postati u budućnosti.