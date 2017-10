Biković: Moji demoni su sujeta i samoljublje

Mladi glumac Miloš Biković, otkrio je da je, kada je on u pitanju, tačna tvrdnja da su glumci veoma sujetni.

“Sujeta je moj glavni neprijatelj. Moj demon broj jedan koji je neuništiv, boriću se sa njim dok god sam živ. Osjećam ljubomoru, samoljublje i zavist, ali smatram da su to moji neprijatelji i da je to jedan loš dio mene i da je bolje da se borim sa tim dijelom sebe nego da se borim s nekim drugim čovjekom. Ljudi nekada svoja osjećanja prenesu na druge ljude i onda im je on ovakav i onakav, pa počnu da osuđuju. Počnu da sapunjaju stepenice ili sipaju lijepak u cipele”, kaže srpski glumac koji karijeru gradi u Rusiji.

“U Rusiji razvijanje rijaliti bolesti nije toliko metastaziralo kao kod nas. Kod nas ima mnogo rijaliti programa. Tamo ako nešto kažete, neće da vas razapnu, kao ni za svaki Instagram ili Tviter status kao ovdje”, tvrdi Miloš, ističući da je ponosan na svoj uspjeh van granica domovine navodeći kako želi da na taj način otvori vrata evropskog tržišta mladim kolegama iz Srbije.

Mladi Biković, sa kolegom i prijateljem Miodragom Radonjićam, trenutno u Srbiji snima film “Balkanska međa” čija se radnja odvija i na Kosovu, a radi ga ekipa iz Rusije. Prijatelji će u pomenutom ostvarenju glumiti neprijatelje. Miloš tumači lik srpskog policajca Vuka Petrovića, dok Miodrag igra pripadnika OVK.