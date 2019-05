Bliži se dan žalosti: Posljednja bitka za prijesto

Bliži se dan žalosti. U nedjelju svijet se oprašta od “Igre prijestola”. Premijera posljednje epizode finalne, osme sezone srednjovjekovne fantazije zakazana je za tri sata poslije ponoći na Kanalu HBO.

Snimljena prema serijalu romana “Pjesma leda i vatre” Amerikanca Džordža Rejmonda Ričarda Martina, “Igra prijestola” je postala fenomen pop kulture. Neka brojke govore: 314 nagrada (među kojima su Globus i 44 Emija), rekordna gledanost (sedmi ciklus je u cijelom svijetu okupio u prosjeku 50 miliona duša po epizodi, a pregledi na internetu premašuju milijardu), basnoslovni budžet (samo u finalnu sezonu uloženo je blizu 100 miliona $).

Poslije osam godina došao je kraj neodoljivoj TV sagi našeg doba. A niko ga ne želi, čak ni Džordž Martin.

“Ne smatram da bi ovo trebalo da bude posljednja sezona, ali šta je tu je”, izjavio je slavni autor u jednom intervjuu.

“Čini mi se kao da smo počeli tek prošle nedjelje. Bilo je toliko uzbudljivo da je vrijeme proletjelo. Za mene nije kraj, jer sam posvećen pisanju “Vjetrova zime”, šestog dijela serijala “Pjesma leda i vatre” koji bi trebalo uskoro da bude gotov. Ja ostajem u Vesterosu i kad ga svi napuste”.

Osim što su preplavljeni tugom zbog rastanka, obožavaoci su mjesecima opsjednuti time kako će se okončati planetarno popularna serija: ko će zauzeti Gvozdeni prijesto? Društvene mreže su se “usijale”. Čak se oglasio i “kralj horora i fantastike”, slavni pisac Stiven King, koji je na “Tviteru” iznio interesantan rasplet:

“Zamislite da Džon i Sersi umru i da “mali čovjek” sa velikim srcem, Tirion Lanister, zavlada Vesterosom”.

Osim one holivudske verzije da će Deneris Targerijen (Emilija Klark) i Džon Snežni (Kit Harington) sjesti na tron koji ima nezamislivu moć, u igri je još nekoliko scenarija. Na kladionicama velike šanse ima tiha, ali energična, pravedna, lojalna i sposobna Arija Stark (Mejsi Vilijams). Otkako je u trećoj epizodi osme sezone ubila Noćnog kralja (Vladimir Furdik) i srušila njegovu vojsku, postala je ozbiljan favorit. Ona je i miljenica supruge Džordža Martina, Paris Mekbrajd, koja mu je zaprijetila razvodom ako se usudi da “ubije” Ariju ili Sansu Stark (Sofi Tarner).

Najmanju kvotu na kladionicama ima Bren Stark (Ajzak Hempsted-Rajt), pa se “šuška” da su hakeri došli do informacija da će on vladati imaginarnim carstvom. Njegova sposobnost da vidi prošlost i budućnost, a i to što nikada nije bio ratnik, nego miroljubivi mudrac, daje mu prednost u finalnoj epizodi.

Epska priča smještena u zemlju u kojoj ljeta i zime traju godinama, inspirisana je značajnim istorijskim događajima. Tako su Ratovi ruža, vođeni u 15. vijeku između dvije dinastije zbog engleskog trona, Martina inspirisali da opiše Lanisterove i Starkove. Zatim, fantastična građevina napravljena je od leda da štiti kraljevstvo od napada – prostire se na 500 km i visoka je više od 200 metara – kao što je Hadrijanov zid čuvao Rimsko carstvo.

“Oduvijek sam volio istoriju, ali ne toliko analize društveno-ekonomskih trendova ili kulturnih promjena, koliko “poslastice”: ratove, ubistva, izdaje”, rekao je pisac u intervjuu za “Gardijan”.

Ovih dana mediji su “napali” Ammara Mešića (27), jedinog glumca s ovih prostora koji je imao čast da se pojavi u “Igri prijestola”, pitanjima kako je uspio da dođe do uloge, kakvo je iskustvo biti dio hit serije… Mladi umjetnik, kao jedan od članova grupe “Vrapci”, bio je dio čuvene scene “Put srama” (peta sezona) u kojoj kraljica Sersi naga šeta u pokajničkom hodu, dok na nju bacaju povrće i đubre.

“Poslao sam si-vi i pozvali su me na kasting”, nedavno je izjavio Mešić, gostujući u Jutarnjem programu RTS.

“Ubrzo sam otišao na snimanje u Dubrovnik. Bilo je to 2015. Tri dana. To je neprocjenjivo iskustvo, koje ne može riječima da se opiše. Čast mi je što sam bio mali dio tako velikog projekta. Cijela ekipa me je zadivila profesionalizmom, sve je štimalo kao švajcarski sat”.

Ammar je završio Akademiju umjetnosti u Nišu, kao đak profesora Irfana Mensura. U biografiji su mu grčki film “Vođa”, serije “Vojna akademija”, “Otvorena vrata”, Santa Maria della Salute, “Pogrešan čovjek” (emituje se na Prvoj TV), predstave u beogradskom “Madlenijanumu”, a bavi se i režijom u rodnom Prijepolju.

Silni obožavaoci “Igre prijestola” na sajtu “Vinterizkoming” spojili su 50 evropskih država sa likovima iz serije. Srbija je viđena kao hrabra djevojčica Arija Stark, a u obrazloženju piše da je Srbija poznata po sjajnim teniserima, koji su brzi i okretni s reketom kao ona sa mačem. Crna Gora je Bron, borac spreman da promijeni mnogo strana da bi mogao da se skrasi na nekom udobnom mjestu i da sagradi dvorac.

Slovenija je Džora, beznadežno zaljubljen u Deneris. Bosna i Hercegovina je “viđena” kao Teon, a prema pisanju sajta, zajedničko im je to što su oblikovani hororom rata. Ser Davos se povezuje sa Sjevernom Makedonijom, a Hrvatska sa Elarijom Send zbog, kako navodi “Vinterizkoming”, krvave prošlosti.

Vjerski fanatik Visoki Vrabac poistovećen je sa Vatikanom, Gruzija sa snažnim kraljem Kalom Drogoom, Francuska sa beskrupuloznom Sersi…

Kritike usmjerene na osmu sezonu planetarno popularne serije „Igra prijestola“ sve su oštrije i brojnije, što je rezultiralo peticijom kojom se zahtijeva da se posljednja sezona – ponovo snima.

Peticiju, kojom se traži kvalitetniji završetak serije potpisalo je, za sada, više od 700.000 razočaranih obožavatelja. Potpisivanje je pokrenuto na sajtu change.org.

Sa završetkom svake, od ukupno šest epizoda posljednje sezone, komentari na društvenim mrežama, sa pritužbama na sadržaj i nedosljednost su neizbježni.

Obožavaoci serije navode da zaslužuju „kraj koji nije besmislen“, kreatorima serije zamjeraju na nejasnim zapletima, tvrde da je dosta toga urađeno „na brzinu“ a neki „ne mogu da povjeruju da ih je poslije više od osam godina sačekao kraj koji serija ne zaslužuje“.