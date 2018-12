Boemska rapsodija obara rekorde, najgledaniji film u američkim bioskopima

Film o Frediju Merkjuriju puni bioskopske sale širom svijeta.

FBoemska rapsodija je najgledaniji film u bioskopima zadnjih mjesec dana širom svijeta.

U američkim bioskopima je debitovao sa zarađenih 50 miliona dolara, dok je u ostatku svijeta zaradio 72,5 miliona dolara, odnosno ukupno širom svijeta 122,5 miliona dolara.

To je znatno iznad predviđanja, koja su nagovještavala da će tokom prvog vikenda prihod biti između 35 i 40 miliona dolara.

“Boemska rapsodija” je biografski film koji, kroz presjek kultnih pjesama, prati munjevit razvoj i uspon benda od 1970. godine, preko posrnuća u vrijeme kada se Fredijev životni stil oteo kontroli, pa sve do trijumfalnog povratka nastupom na “Live Aid-u” 1985.

U ulozi neprikosnovenog Fredija našao se mladi glumac Rami Malek, koji nevjerovatno podsjeća na energičnog frontmena grupe Kvin i koji zaista pjeva u filmu.

Uloga glavnog gitariste Brajana Meja povjerena je Gvilimu Liju, lik bubnjara Rodžera Tejlora tumači Ben Hardi, a bas gitaristu Džona Dikona igra Džon Mazel.

