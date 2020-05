Boginja popa: Neponovljiva i jedinstvena Šer danas puni 74. godine

Pjevačica koju danas svi znaju kao Šer, rođena je kao Šerilin Sarkisijan Lapjer u kalifornijskom gradiću El Sentro, 20. maja 1946. godine. Djetinjstvo joj nije bilo lako, što je možda obilježilo i kasniji život pun uspona i padova.

Njen otac bio je Džon Sarkisijan, kamiondžija jermenskog porijekla koji nije mogao da se izbori s porocima poput droge i kocke. Često nije bio kod kuće i kada je Šer bila tek desetomjesečna beba, razveo se od njene majke Džordžije Holt i nestao. Odgajila ju je majka, koja je i sama imala problema. Povremena manekenka i statista u filmovima, radila je kao konobarica kako bi izdržavala svoju ćerku, a udavala se i razvodila više puta zbog čega su se stalno selile. Sve je to uticalo na Šer. Novca nikad nije bilo mnogo, a pjevačica se prisjećala da je stavljala gumice na cipele da se ne bi raspale. U jednom teškom periodu, majka ju je čak ostavila u sirotištu na nekoliko nedjelja, i mada su se skoro svaki dan viđale, bilo je to traumatično iskustvo za Šer.

Sa devet godina razvio joj se neuobičajeno dubok glas, po kome je i danas prepoznatljiva. Njegovala je to kao dar. U petom razredu producirala je mjuzikl Oklahoma za svoje profesore i školske drugare. Okupila je grupu djevojaka i osmislila koreografiju koju će izvesti. Pošto nije uspjela da ubijedi dječake da učestvuju, sama je izvodila njihove uloge i pjevala muške pjesme, što je odgovaralo njenoj boji glasa. Jedan njen školski drugar prisjećao se prvog puta kada je ugledao Šer: Bila je tako posebna. Izgledala je kao filmska zvijezda, baš tada i na tom mjestu. Rekla je da će biti poznata i svi smo znali da će se to i desiti. Mada nije bila odličan učenik, iz nje su izbijali kreativnost i inteligencija. Bila je dobra u francuskom i engleskom. Ipak, sa 16 godina shvatila je da ima disleksiju i za nju je normalno školovanje tada bilo gotovo nezamislivo. Odlučila je da napusti školu i krenula je na privatne časove glume. Kasnije se prisjećala:

“Nikada nisam mislima bila u školi. Obično sam zamišljala kako će izgledati moj život kada budem odrasla osoba i zvijezda”.

Napustila je majku i s drugaricom ponovo počela da živi u gradu zvijezda – Los Anđelesu. Da bi se izdržavala, igrala je u holivudskim klubovima i koristila priliku da se upozna sa izvođačima, menadžerima i agentima. Nije zazirala da priđe bilo kome za koga je smatrala kako bi mogao da joj pomogne da stigne do kontakta ili neke audicije. Već s nepunih 17 godina došlo je do susreta koji je u velikoj mjeri obilježio njenu karijeru, ali i život. U novembru 1962, Šer je srela izvođača Sonija. Salvatore Bono bio je muzičar, tonski snimatelj i pomoćnik poznatog holivudskog producenta Fila Spektora.

Njih dvoje upoznali su se u jednom losanđeleskom kafeu, a ono što je počelo kao lijepo druženje, ubrzo je preraslo u brak. Zahvaljujući Soniju, Šer je pjevala prateće vokale na nekoliko Spektorovih pjesama. Osim bračnog zajedništva, par je ubrzo odlučio da postane i muzički duo. Nazivaju se jednostavno Soni i Šer i 1965. godine izbacuju dva hit singla. Baby Don’t Go i I Got You Baby najavili su novi tim na muzičkoj sceni koji će uskoro imati jak uticaj na zabavnu industriju. Može se slobodno reći da su Soni i Šer žarili i palili šou-biznisom ‘60-ih i ‘70-ih godina. Pored tri albuma, Bono se angažovao i da pronađe producenta za film u kome bi njih dvoje igrali glavne role. Ubrzo mu je to i pošlo za rukom, a već drugo ostvarenje bilo je u životnom smislu sudbonosno za njih. Naime, film Čestiti snimljen je 1969, kada su dobili ćerku kojoj su dali baš to ime. Na vrhuncu popularnosti, početkom sedamdesetih, oprobali su se i u televizijskom poslu. Sat komedije sa Sonijem i Šer bio je uspješan specijal koji je izdržao čak tri sezone i u kome su voditelji zabavljali publiku skečevima i muzikom.

Ipak, 1974. godine počinju da se naziru pukotine u njihovom odnosu. Razlike između njih nadjačavale su sličnosti i naredne godine uslijedio je neminovan razvod jedanaest godina dugog braka.

Rastanak Soni i Šer bio je mučan. Proveli su dosta vremena na sudu zbog finansija, ali i starateljstva nad ćerkom, koje je na kraju pripalo Šer.

Buran period njenih tridesetih obilježili su brojni muškarci. Tokom razvoda od Sonija trajala je pjevačicina dvogodišnja afera sa producentom Dejvidom Gefenom koji joj je pomogao oko promjene izdavačke kuće. Ipak, 1975. godine, tek nekoliko dana poslije zvaničnog razvoda, Šer se udala za rok muzičara Grega Almana. Ni taj brak nije prošao bez turbulencija. Samo sedam dana od vjenčanja tražila je razvod zbog njegovih problema s porocima, ali pomirili su se poslije jednog mjeseca. Naredne godine dobili su i sina, Elajdžu Blua. Šer je u međuvremenu nastavila televizijsku saradnju sa Sonijem, budući da je to u tom trenutku bio dobar potez za njihove karijere. Njena naredna dva albuma, ‘76. i ‘77. godine, nisu dobro prošli kod publike, a neuspjeh na poslu išao je ruku pod ruku s krahom drugog braka.

Kao majka dvoje djece, Šer je znala kako mora da napravi izbor kada je riječ o njenoj muzičkoj karijeri. Uprkos nekadašnjim željama da bude rok zvijezda, prilagodila se aktuelnom ukusu i izdala disko-hit Take Me Home, kao i album istog naziva, koji je postigao momentalni uspjeh. Najprodavanija ploča gotovo kroz čitavu polovinu 1979. godine obezbijedila je pjevačici povratak u velikom stilu i povela je na nov, neočekivani put.

Upravo tada rađala se pop ikona kakvu danas poznajemo. Ipak, karakteristično za Šerin čitav život, nakon reda uspjeha bio bi obavezan niz padova i novih podizanja. Muzička karijera stagnirala je nekoliko godina da bi kasnih osamdesetih ponovo uzela pun zamah.

Međutim, Šer nije željela da zanemari ni san djevojčice koja je pred ogledalom sebe vidjela kao filmsku zvijezdu. Relativan neuspjeh filmova sa Sonijem nije obeshrabrio umjetnicu da se ponovo oproba u glumi. Nedostatak hitova u prvoj polovini osamdesetih dodatno ju je podstakao da se okuša u filmskoj industriji. Angažovana je prvo u brodvejskom hitu reditelja Roberta Altmana o Džejmsu Dinu, a potom i u filmskoj adaptaciji predstave 1982. godine. Šer je kasnije izjavljivala da je Altman bio ključan za razvitak njene filmske karijere.

“Mnogi su mu govorili da mi ne povjeri ulogu, ali on je jedini vjerovao u mene”, sa zahvalnošću je govorila umjetnica.

Drugi reditelji zapazili su njen talenat i polako, ali sigurno otvarala je teška holivudska vrata. Dobila je poziv da glumi zajedno sa Meril Strip u filmu Silkvud 1983. godine.

Devedesete su su bile još jedan period turbulencija i problema. Mada su počele sjajno s ponudom da igra u poznatim filmskim hitovima Rat Rouzovih i Telma i Luiz, Šer je to odbila zbog nesigurnosti u vezi sa svojim daljim koracima u karijeri. Ubrzo je dobila virus koji je razvio sindrom hroničnog umora i znatno uticao da umjetnica više ne bude u mogućnosti da dalje simultano održava pjevačku i glumačku karijeru. Ipak, jedan događaj ostavio je jak utisak na nju krajem te decenije. Poslije nesreće na skijanju Soni Bono je umro 1998. godine. Na sahrani je održala dirljiv govor nazvavši ga najživopisnijim likom koga je ikada upoznala. Kasnije je snimila specijal pod nazivom Soni i ja: Šer ne zaboravlja. Mada su imali dosta problema i težak razvod, Šer je iskreno žalila za ocem svog prvog djeteta.

Iste godine, pjevačica doživljava svoj četvrti muzički povratak. Veći nego ikada. Vratila se disko-zvuku i objavila album pod nazivom Believe. Istoimena pjesma postala je najuspješnija u njenoj karijeri, bila je na prvom mjestu u 23 zemlje i prodata je u deset miliona primjeraka. To je ujedno najslušaniji hit 1998. ali i 1999. godine, a bio je prvi u kom je primijenjen danas već uobičajeni auto-tune. Pjevačici je donio i Gremi nagradu.

Posljednje godine starog milenijuma nastupila je u poluvremenu Super Boula, što se u Americi smatra velikom čašću, budući da je taj program najgledaniji događaj u zemlji. Prateći uspjeh albuma Believe, Šer je izdala nekoliko kompilacija i zakazala je nastupe u Las Vegasu. Dvijehiljadite godine donose joj još mnogo koncerata, ali i novi povratak filmu. Pored Kristine Agilere glumila je u ostvarenju Burleska 2010. godine, a snimila je pjesmu pod odgovarajućim nazivom You Haven’t Seen the Last of Me. Još uvijek imam šta da pokažem, tvrdi Šer u naslovu ove moćne balade i ponovo je izbila na vrh top-lista.

Closer to the Truth, njen 25. album, izašao je 2013. godine i svojim uspjehom potvrdio da Šer još uvijek jeste relevantan akter muzičke scene mada je zagazila u sedamdesete godine.

Ni u poznim godinama Šer ne prestaje da doživljava uspone i padove. To je izgleda sastavni dio njenog života. Mediji su pisali o njenim navodnim finansijskim problemima i depresiji.