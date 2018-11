Bojan Marović: Ko kod umisli da je zvijezda taj je na pogrešnom putu

Podgorički kantautor Bojan Marović, ne smatra sebe zvijezdom. Kaže da ne voli da “talasa” već da sa svojom ekipom saradnika radi pjesmu po pjesmu. I dalje se drži pop pravca, ali nema ništa protiv da u njegov repetoar uđe i neka “autotjun” pjesma.

Posljednji album “Za tebe i mene” izdao je 2011. godine, i novi ne planira. Kaže da za to treba stvoriti uslove, a do tada publici će predstaviti novu baladu.

„Kao da si tu“ prošla je jako dobro i lijepo se zavrtila. Ne volim te preambiciozne izjave kao „rasutrila je masu“ to ne. Da li je „rasturila“ ili ne može se znati za nekoliko godina. Svaka pjesma može biti interesantna, a da sjutra niko ne zna za nju, onda nema svrhe. Ako pjesma traje znači da vrijedi”. Pišem jednu predivnu baladu, pa sad okupljam ekipu da se to obavi. Mislim da je bitno da se vodi računa kako sve treba da izgleda, šta želimo da poručimo i to je mnogo važno. Da me neko ne doživi pogrešno nije to projekat, to je prosto jedan pečat koji ostavljaš iza sebe za vijek vijekova i mora da bude dobro. To što pojedni smatraju muziku kao nekakvu firmu meni je njih žao”, kaže Marović za Exprestabloid, navodeći da ne planira album, ali da ukoliko nađe sponzore, i to se može desiti. Sada je, kako kaže, fokusiran na koncerte.

“Moji planovi su za stvaranje muzike i za koncerte i ne treba da talasaš. Tu si da služiš ljudima, za njihovo zadovoljstvo. Ko kod umisli da je zvijezda taj je na pogrešnom putu. Sve što radim, radim naiskrenije, ogolim da izgleda kako treba. Divim se ljudima koji mogu da naprave pet pjesama na dan”.

Telentovani Podgoričanin kaže da mu se dopada novi trend u muzici, a čiji su predstavnici sarajevski reperi i producenti, Jala Brat i Buba Koreli.

“Ne bih rekao da su oni istant zvijezde. Koliko znam njih dvojica ne postoje od juče. Cijenim ih do kosti jer im je vrhunska produkcija i mogu parirati mnogima”, rekao je Marović, i ne isključuje mogućnost da i on krene tim putem.

“Možda bi mogli energijski da se uklopimo, nikad se ne zna. Ne doživljavam ih kao što neki kažu autotjuneri. Ne, ne oni su jako dobri reperi, ostavili su jako dobar utisak”, rekao je Marović.