“The Books of Knjige: Slučajevi pravde” već pobrao simpatije na festivalima

Dugometražni igrani film “The Books of Knjige: Slučaj pravde” već je pobrao simpatije na festivalima u regionu, a od jeseni će se prikazivati i u domaćim bioskopima.

Premijerno prikazan na Filmskom festivalu u Herceg Novom, potom na upravo završenom Sarajevo Film Festivalu, film je okarakterisan kao “komedija koja pomjera granice” ili “najbrutalnija krimi – komedija od kada je propala Juga”.

“Sve ono što je i nama kao autorima bilo smiješno to je publika u Sarajevu ispravno detektovala i propratila reakcijom. Ipak, ovo je blagonaklona festivalska publika koja je tu isključivo bila zbog nas. Vidjećemo na jesen kad film uđe u redovnu bioskopsku distribuciju koje će biti reakcije ljudi koji nas i ne poznaju najbolje”, kaže Marković.

Pored standardnog pojavljivanja ekipe “Buksovaca”, koji tumače dvojicu glavnih likova – suludih policijskih inspektora, koji rade na slučaju razrješenja ubistva, mafijaškog vjernika i doušnika dupelisca koga tumači režiser filma lično, pojavljuju se i zvijezde iz regiona. Tako Nikola Kolja Pejaković glumi glavnog negativca, dok su odlične epizode ostavarili Nebojša Glogovac, Zoran Kesić, Stefan Bundalo kao i član originalne postave “Nadrealista” – Zenit Đozić.

“Sve su to ljudi koji vole dosadašnji rad The Books of Knjige, pa je bilo sasvim logično da nam se pridruže u ovom ambicioznom poduhvatu”, istakao je je reditelj i dodao:

“Mislim da će publika biti prijatno iznenađena estetikom filma. Žanrovski je čak bliže klasičnom krimi ostvarenju nego komediji, što će reći da je krivudavi zaplet filma uspio da nametne neizvjesnost koja drži pažnju”.

“Ne znam da li će film imati inostrani festivalski život zbog svoje verbalnosti na kojoj se zasniva humor TBOK- a koji je teško prevodiv, ali sam siguran da će se domaćoj i regionalnoj publici jako svidjeti jer tako nešto do sad nisu imali prilike da vide”, kazao je glumac Goran Vujović koji tumači lik inspektora Rajka.

Muziku za film komponovao je Nemanja Nedeljković, član niškog hip-hop dvojca Stereo banana, dok scenario potpisuje Aleksandar Radunović Popaj. Direktor fotografije je Dalibor Tonković, a montažer Aleksandar Šmit.

“Mi smo sa sarajevskom školom nadrealizma bliski i totalno kompatibilni. Bilo je logično da glumačka ekipa dolazi iz BiH. Zatim se potrefilo da u filmu imamo i muziku njihovih autora. Na prvom mjestu je tu Dino Šaran iz grupe Letu štuke koji u filmu premijerno predstavlja novu pjesmu koju je radio sa bendom Dubioza kolektiv. Takođe, u filmu imamo i jednu pjesmu mostarske grupe Zoster. Moramo spomenuti Izudina Bajrovića koji glumi vrlo značajnu ulogu u filmu, načelnika Baćovića. Začudićete se filmom jer u njemu skoro da ne postoji pozitivan lik”, kazao je Marković.

Film će se naći na repertoaru crnogorskih bioskopa već u oktobru, a nakon toga, početkom novembra, nakon beogradske i novosadske premijere naći će se na repertoarima bioskopa širom Srbije i regiona. Distributer filma je Art Vista.