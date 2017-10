Boris Novković: Žene su mi u pismima slale burme i tražile da ih ženim

Kantautor iz Zagreba Boris Novković otkrio je da ništa ne može da ga izbaci iz takta, pa ni novinski natpisi o detaljima iz privatnog života.

“Vjerujte mi da me ništa ne nervira. Svjestan sam da postoje portali koji su malo provokativni, ali meni je to sve u redu, rade svoj posao i to je to, postalo mi je sve normalno”, rekao je Novković i otkrio kako su ga nekada žene prosile.

“Svašta su žene radile. Slale su mi pisma, a u koverti bude burma. Tako su me prosile, ali dobro, nije džentlmenski da pričam šta su sve radile. Mada, bilo je svega i svačega”.

On je danas otac dvojice dječaka.

“Njih dvojica me sve slušaju. Ja poredim roditeljstvo sa sportom. Imaš dvije vrste trenera, jedan je Atila Bič Božji, Bog i batina, samo red i disciplina, a imaš trenera koji sa svojim igračima radi na prijateljskoj osnovi. Ja sam takav sa svojim sinovima. Prije svega da budemo prijatelji, ali postoji neka granica preko koje ne prelazim”, kaže Novković, koji priprema novi album.