Božo Vrećo: Samo me majka razumije, ona je prkosna Crnogorka

Reći da je višestruko talentovani umjetnik Božo Vrećo (33) ličnost kakva se rijetko može sresti, djeluje suviše obično u odnosu na njegovu neobičnost.

Dok pjeva sevdalinke, koje su ga učinile poznatim i priznatim, pitate se kako je moguće imati takav glas. Kad priča o svom dosadašnjem životnom putu, pitate se koliko mu je hrabrosti trebalo da ne odustane od sebe.

Kad čitate njegove postove i intervjue, pitate se koji je djelić svega što mu “leži na duši” podijelio s ljudima, a koji će zauvijek čuvati u sebi?

Nedavno ste rekli: Srećan sam jer živim bez ikakvih ograničenja, potpuno fluidan i slobodan, onako kako bi trebalo svi da živimo kada bismo prihvatili cijelog sebe i više slušali sebe i ono što jesmo. Kada ste dosegnuli tu sreću i prihvatili cijelog sebe?

“Postoje dva načina da prihvatite sebe u potpunosti – jedan je da pronađete inspiraciju u sebi, da volite najprije sebe i da hrabro koračate naprijed, a drugi je da inat, prkos i sloboda pršte iz vas. Bez obzira na to kakvi su ljudi oko vas i kolika zloba vas okruživala, uvijek je mnogo više ljubavi i dobrote na svijetu, pa se nikad nisam plašio. Do svog cilja ne hodam po laticama ruža, već po vatri, ali me ona nikada ne opeče, jer umijeće je danas živjeti slobodno, bez ograničenja i kalupa nakaradnog društva. Sa zvjerima se može živjeti, ali samo tako da ih gledate u oči bez straha i svako svojim putem, kako zna i umije.

Koliko ste skupo platili slobodu o kojoj govorite?

“Ožiljci su zarasli, sjećanja su tu, lekcije naučene, prijatelji potvrđeni, no i dalje griješim i učim na sopstvenim greškama”.

Odrastanje u malom gradu Foči, gdje mnogi imaju patrijarhalne stavove, sigurno je “podizalo cijenu“ slobode?

“Isto je svuda. Ako niste spremni da budete to što jeste, ako u vama treperi strah, a vaš pogled, stav i stremljenje ne odslikavaju odvažnost – vas će i usred Njujorka progutati svako ko to poželi. Nema to više veze s malom sredinom. Oduvijek sam bio drugačiji i nisam se libio da to ispoljim – različita garderoba, misli, muzika, razmišljanja, potrebe… Sve je u našim glavama”.

Mnogo puta ste pomenuli ogromno razumijevanje vaše majke. Da li ste se nekad zapitali kako je moguće da je imala toliku širinu da je mogla da prati vašu osobenost?

“Nešto je do prkosa crnogorskih žena, nešto do njenog teškog odrastanja, o kome sam pisao u knjizi ‘Mila’, koju sam joj posvetio, nešto je i do beskrajne ljubavi i toga da me uvijek razumjela. Rekao bih da je bila roditelj kakav bih i ja sjutra bio – požrtvovana, hrabra, smirena i mudra, iz svake njene riječi osjećala se ljubav, iz svakog pogleda spokoj”.

Da li ste joj pričali kad god vas je neko uvrijedio ili ste nastojali da je zaštitite ćutanjem o tome?

“Uvijek smo pričali, bila je i danas jeste odličan slušalac i pravi psiholog kako za psihopate oko nas, tako i za dobre duše s druge strane. Ovaj posao takav je da upoznajem i jedne i druge, no prepoznajem ih”.

Mnogi od nas priželjkuju nekoga ko je sličan nama, ali ne sreću se svaki dan ljudi poput vas. Koliko vam to otežava nalaženje partnera?

“Uglavnom me povrijede, jer ili nisu dorasli ljubavi ili naprosto ne znaju i ne mogu da vole. Ljubav je dar i nema je svako, a iskrenost i vjernost danas su rijetkost”.

Saopštili ste emotivnom porukom na FB da vas je varao partner s kojim ste planirali zajednički život u Beogradu. Da li vam je sada lakše?

“I te kako, napisao sam dvije pesme i zatvorio vrata koja su bila među nama”.

Tada ste napisali i da ste izgubili vjeru u ljubav. Da li je to bilo pod naletom trenutnih emocija?

“Bila je to privremena slabost, koja je svojstvena čovjeku. No, kad čovjek preživi tu prvu nedjelju, onda može da pomjera stene. Poslije sedam dana imao sam tri veoma bitna koncerta u Dubrovniku, Šibeniku i Varaždinu. Publika je izliječila i izljubila moje srce, pa je opet živo i voli”.