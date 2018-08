Branko Đurić Đuro: Teško me je nasmijati

Iako mu hiljade ljudi “plaču od smijeha” gdje god da se pojavi, Branko Đurić Đuro, kaže za sebe da je “težak za nasmijat”:

“Ne smijem se naročito. Obično ljudi misle da sam ja jedan veliki šaljivdžija i razočaraju se jer sam drugačiji nego što oni misle da jesam. Nisam baš privatno neki šaljivdžija. Ja mislim da je to ozbiljan posao, nasmijati ljude. Ja cijenim svoju publiku i ne bih im nikad priuštio to da im ponudim nešto što nije dovoljno dobro za njih i zato sve što radim radim jako ozbiljno i spremam se, to mi je posao. Školovao sam se za to i radim svoj posao ozbiljno kao što vjerovatno i vi radite svoj”, kaže Branko koji u svojoj dugogogodišnjoj karijeri može da se pohvali radom sa zvijezdama poput Anđeline Džoli, Toma Kruza, Kolina Farela ali i rasprodatim pozorišnim salama širom svijeta gdje pred bivšim Jugoslovenima nastupa kao stend up komičar.

“Trudim se da se razvijam, kao što se svako za sebe trudi, da radim nove stvari. Ne volim ponavljanja i interesuje me dosta stvari, zato ponekad izgledam kao neki ambiciozni kreten, koji hoće da radi sve živo, ali to je sve iz te moje dosade. Volim da režiram, da pišem scenarija, volim da glumim, da sviram sa bendom, da produciram i to me veseli. Srećan sam da mogu da živim jako pristojno od svog rada i nisam ni od koga zavisan”, dodaje on.

Njegov film “Kajmak i marmelada” jedan je od najgledanijih u Sloveniji. Na tom projektu glavna partnerka bila mu je supruga, glumica Tanja Ribič.

“Kajmak i marmelada je najgledaniji slovenski film, a ima još dva gledanija, kada se računa cijeli svijet. Ja inače volim da radim sa ljudima, koji su mi prijatelji i koji su mi bliski, a sa najbližima je, naravno, najlakše i najbolje raditi”, objašnjava Branko.

Slavnog Sarajliju sa adresom u Ljubljani očekuje rad u Rumuniji gdje će se posvetiti projektu koji radi američka kuća HBO.