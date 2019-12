Branko Kockica: Opšti je trend da o djeci ne treba bog zna kako brinuti

Branko Milićević Kockica izjavio je da je obeshrabren jer su djeca danas skroz drugačija.

“Ja sam obeshrabren, djeca su sada skroz drugačija. Kad smo snimali Kockicu, ja kažem “E donesi mi čašu vode”. I njih desetoro otrči. Kad smo prije 10 godina ponovo radili Kockicu, kažeš nekome da donese – niko se ne pomjeri. Djeca čuju ali više ne registruju glas odraslih osoba. Kao da imaju filter za glas nas odraslih. Ja mislim da je to obeshrabrujuće. I sve je gore. I biće sve gore. Pogledajte kuglu. Svuda se nešto ratuje. A djeca imitiraju odrasle. A mi odrasli… Džaba nekima što su u lijepim odijelima kada šalju bombe.”

O DANAŠNJIM SERIJAMA I FILMOVIMA

“Nekada je prilikom prikazivanja filma “Paklena pomorandža” iznad američkih bioskopa stajao veliki natpis sa crvenim “XXX” što je značilo da mogu da ga pogledaju samo oni koji su napunili 21 godinu. A danas su uobičajene scene nasilja u filmovima i serijama koje se prikazuju na televizijama. Očekujem da i kod nas počnu da se snimaju forenzičke serije sa scenama sjeckanja ljudi dok neko pored mirno jede sendvič. Direktno se prenose Zadruge i drugi rijaliti programi pod čijim uticajem odrasta neka nova generacija, koja je različita od djece koju smo dosad znali. Dječji mozak je osjetljiv. On se tek formira i stvara nove neurone u momemtima dok se upoznaje sa svijetom oko sebe, sa okruženjem u kome odrasta. Sa tim odrastanjem se formira i nova ličnost”.

KAKO DJECA VIDE SVIJET

“Za razliku od prirodnog okruženja koje može na miru da ispituje i upija i stapa se sa njim, danas smo djecu ostavili da odrastaju uz nadražaje koji dolaze sa TV ekrana koji su neprirodni. U prirpemi scenarija za Kockicu je učestvovao veliki broj vaspitača i psihologa. Sadašnji nasilnički crtani filmovi su štetni za dječji mozak. Ako je iko posmatrao bebe kad ih neko npr. nosi ulicom. I beba nešto gleda. I gleda, gleda… Vi prolazite beba se okreće, ne odvaja pogled od toga što je beba kadrirala. Bebin mozak jako sporo snima. Djeca netremice nešto gledaju. I to je jedan kadar. Bebe toliko spavaju ne zato što su umore, nego je umoran mozak… Mozak je mali a sve snima. I kad zatvori oči to je kao da si stavio računar na standby”.

KOCKICA VS ZADRUGA

“To što se na RTS reprizira Kockica nije rezultat pritiska javnosti da se na TV vrate obrazovni programi. To je neko pametan na RTS uradio. I to je odlično što je RTS uradio. Oni imaju u i na svoj Jutjub kanalu imaju epizode Kockice, i djeca to gledaju. Djeca me pozdravljaju na ulici kao da se stalno vrti na televiziji. Mene stalno pitaju zašto nema nečega kao što je Kockica. I pitaju pogrešne osobe, treba da pitaju direktore televizija. Ali čak ne ni to… Opšti je trend da o djeci ne treba bog zna kako brinuti. Djeca danas gledaju Zadrugu i šta već postoji… Ja to i ne geldam jer mi je to dosadno, ali kažu da se tamo dešavaju neke stvari koje nisu lijepe za djecu”.