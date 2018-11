Bredli Kuper o građenju lika u Zvijezda je rođena i šta je filmom htio da poruči

“Zvijezda je rođena” i dalje puni novinske stupce, ali i bioskopske sale širom svijeta. Ljudi su uglavnom oduševljeni glumom pjevačice i glavne glumice Lejdi Gage i njenog partnera Bredlija Kupera koji je režirao ovo ostvarenje.

On je objasnio šta je filmom želio da poruči.

“Želio sam da stvorim priču o dvoje ljudi koji se zaista vole. U njihovoj vezi nema nevjerstva, a opet je teška. Želio sam da ispričam priču o stvarima sa kojima se susrijećemo u djetinstvu i kako one utiču na nas kada odrastemo. Htio sam da ispitam kako dolazimo do svog glasa. “Zvijezda je rođena” bio je savršen alat za to. To što dva glavna lika pjevaju, spriječilo me je da budem neautentičan. Ne možete da pjevate i lažete. Nemoguće je jer glas je prvo što gubite kada niste načisto sami sa sobom”, objašnjava Bredli dodajući da je želio da Eli i Džekson budu pjevači tj. da kroz pjevanje izraze sebe.

Slavni holivudski zavodnik, kojem je “Zvijezda je rođena” rediteljski debi, rekao je i da nije bilo lako naći odgovarajući izraz za muzičara Džeksona Mejna, glavnog lika u filmu koji je sklon porocima.

“Istraživao sam sve dok nisam našao Džeksonov izraz. Razmišljao sam o mnogim pravcima, ali ne toliko gitarski orijentisanim. Skoro kao Coldplay, a kasnije je bilo malo više grandž. Kasnije smo došli do kantrija. Morao sam da provedem sate i sate svirajući i pjevajući u podrumu sa Lukasom Nelsonom”, rekao je Bredli i dodao da je stvorio Mejna da izgleda “onako kako bi svaki muškarac želio da izgleda, ali je u suštini trinaestogodišnje dijete”.

Bredli i Gaga će sasvim moguće na dodjeli Oskara naredne godine u februaru izvesti saundrek iz filma “Shalow”, a već sada im mnogi prognoziraju nominacije, pa čak i osvajanje “zlatnog Meksikanca”.

Na američkim blagajnama film je zaradio oko 200 miliona dolara uz dodatnik 160 širom svijeta.

Premijeru je imao na Filmskom festivalu u Veneciji.