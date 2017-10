Britanci izdaju album Punkreasa: Za nas će čuti neki novi ljudi

Članovi nikšićkog sastava Punkreas objavili su na svojoj Facebook stranici da prvi put od kada bend postoji imaju stranog izdavača, koji će njihov novi EP distribuirati u cijelom svijetu. Punkreas je postao dio Black Bow Recordsa.

“Od 1. novembra naš EP “1000 zašto, 1000 zato” će se naći na britanskoj etiketi Black bow records i to će biti prvi strani za nas od kad postojimo. Oni će naš EP distribuirati u cijelom svijetu, a plus je to što će odraditi komplet marketing oko izdanja i prezentaciju na mnogim muzičkim sajtovima i blogovima. Naći ćemo se i u društvu preko 50 bendova iz Britanije i svijeta na njihovom katalogu, tako da će za nas čuti neki novi ljudi”, rekao je za CdM Đorđije Njunjić člas sastava Punkreas.

Punkreas je skoro objavio spot za singl “Nije kraj” koji se nalazi na njihovom posljednjem albumu. Glavni glumac u spotu je Zoran Vujičić, bokser koji je morao da napusti ring zbog multipleks skleroze, ali borbu nije nikad prekinuo i nikad se nije predao. Pjesma se samo nacrtala, kao da je pisana za njega, objasnili su ranije iz benda. Spot je ostavio jaku i jasnu poruku, da nikad ne treba odustati i saviti glavu pred problemom.

Po svemu sudeći ovo je godina nikšićkog pank sastava Punkreas.

M.Drašković