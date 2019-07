CdM i Cadmus Cineplex nagrađuju, osvojite karte za bioskop

CdM i Cadmus Cineplex Budva nastavljaju da nagrađuju čitaoce.

1. KRALJ LAVOVA

Diznijev „KRALJ LAVOVA“, u režiji Džona Favroa, odvešće nas u afričke savane, gdje je rođen budući kralj.

Simba obožava svog oca, kralja Mufasu i srčano prihvata svoju kraljevsku sudbinu. Ali, ne raduju se svi u kraljevstvu rođenju novog mladunčeta. Skar, Mufasin brat i do tog trenutka nasljednik prijestola, ima druge planove. Borba za kraljevstvo obilježena je izdajom, tragedijom i dramom koja će se završiti Simbinim izgranstvom. Uz pomoć novih, neobičnih i zanimljivih prijatelja, Simba će morati da pronađe način da odraste i vrati ono što mu po rođenju pripada.

2. PROJEKAT KOLIBRI

U ovoj modernoj epohi reditelj Kim Nguyen otkriva krajnje granice našeg sve digitalnijeg svijeta.

Rođaci iz Njujorka Vinsent (Jesse Eisenberg) i Anton (Alexander Skarsgård) su igrači u visoko rizičnoj igri u kojoj se pobjeda mjeri u milisekundama. A koji je njihov san? Da izgrade optički kabl između Kanzasa i Nju Džerzija koji bi ih učinio milionerima. Ali ništa nije jednostavno za ovaj čudan par. Anton je mozak operacije, Vinsent je prevarant i zajedno guraju jedan drugog, kao i sve druge do prelomne tačke s njihovom besmislenom avanturom. Neko ko im stalno staje na put je njihova bivša šefica Eva Tores (Salma Hayek), moćna i manipulativna koja se neće zaustaviti ni pred čim.

3. IBICA

Filip, koji je navikao na mirno more na sjeveru Francuske, ne zna šta ga je snašlo kada odu na Ibicu.

Filip i Kerol, oboje razvedeni, upravo su se upoznali. Filip, koji je zaljubljen do ušiju, spreman je da učini bilo šta kako bi proveo vrijeme sa Kerol, čak iako to znači da mora da povede njena dva tinejdžera na ljetovanje sa njima. On pravi dogovor sa starijim sinom – ako diplomira, može da izabere destinaciju za njihov godišnji odmor. Filip, koji je navikao na mirno more na sjeveru Francuske, ne zna šta ga je snašlo kada odu na Ibicu.