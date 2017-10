Ceca Bojković: Ne robujem pravilima

Glumica Svetlana Ceca Bojković, iza koje je gotovo pola vijeka glume, od nedavno je ponovo na TV ekranima u seriji “Mamini sinovi”.

U šali kaže da se više i ne svađa ni sa kim, pa ni sa kćerkom, takođe glumicom Katarinom Žutić, kao ni sa suprugom Slavkom Kruljevićem, diplomatom koji otkad je u penziji, najčeše piše ili čita, a vrlo rado je odmijeni i u kuhinji.

“Zaista je tako, nikad se ne svađamo. Dovoljno smo oboje odrasli da to ne radimo”, kaže Ceca.

Pričate li i sa kćerkom o glumi, o životu?

“Naravno. Kako ona ulazi u te neke zrele godine, sve smo bliže i bliže, tako da sada imamo lijep, drugarski odnos”.

Da li je tačno da sve češće vi od nje tražite savjet kad prisustvuje vašim probama?

“Da, tačno je”.

A da li se ona konsultuje s vama kad priprema neku ulogu?

“Uzajamno se savjetujemo”.

Desi li se poneka varnica u tim razgovorima, i koja od vas dvije prva popusti?

“Sve rjeđe, to je nešto što je ostalo u prošlosti”.

Čuvene su bile vaše “bijele večere”, kad ste spremali ekstravagantne gozbe za društvo. Pravite li ih i sada?

“Ne. To je bilo dok sam bila mlađa, kada sam voljela da eksperimentišem u kuhinji. Sada sam se vratila tradiciji, našim jelima, koja volim i umijem dobro da spremam”.

Kako održavate mentalno i telesno zdravlje?

“Idem jednom godišnje na rutinske preglede dojki, abdomena, radim analize krvi. Ne pretjerujem ni u hrani ni u piću. Jedem sve osim mlijeka, ali ne zato što to kažu makrobiotičari, već što tako hoću. Nisam ni makrobiotičar ni vegetarijanac, ne robujem nikakvim pravilima. Nemam nimalo vremena za razne kremice za ovo i ono, suplemente ove i one – shvatam ja da je to biznis, ali ne pecam se na to”, otkriva Ceca.