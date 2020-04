Članovi grupe No name ponovo na okupu: Pjesmom protiv koronavirusa

Crnogorski boy bend No name iz Podgorice je svojevremeno bio omiljeni sastav svih nas. Iako je svako od njih odavno u solo vodama, momci su se ponovo okupili nakon 12 godina kako bi nam pjesmom uljepšali dane u izolaciji.

“No Name” je osnovan 19. novembra 2003. Već 2004. godine, No name je velikom brzinom privukao pažnju javnosti: nakon drugog mjesta među “novim zvijezdama” na hercegovskim “Sunčanim skalama” sa pjesmom Za tebe i mene i koncerta sa grupom “Peper” 12. avgusta u Kotoru, uslijedili su nastupi u klubovima i medijima a potom i na novogodišnjim koncertima u Podgorici i Baru. Početkom 2005. godine, na “Montefonu” su dobili nagradu za “otkriće godine”, a onda je 2. marta došla Montevizija 2005. sa pjesmom “Zauvijek moja” Slavena Knezovića na tekst Milana Perića i No name je katapultiran u središte medijske pažnje.

“Prije 15 godina nastala je pjesma koja i danas traje. Grupa No name je sa ovom kompozicijom učestvovala na Eurosongu 2005. godine. Nagrade neću nabrajati kao ni uspjeh koji smo tada postigli. Dovoljno je da pojačate i uživate u ponovnom okupljanju grupe No name”, rekao je Danijel Alibabić.

“Ova nemila situacija je učinila i neko dobro djelo, okupila nas nakon 12 godina koliko grupa već ne postoji”, dodao je on.

“Posebnu zahvalnost dugujemo prijatelju Miodragu Marković i Isidori Mijanović koji su pomogli u realizaciji ovog videa. Zauvijek vaši Marko Prentić, Marko Perić , Bojan Jovović , Gaga Purlija, Bane Nedović i Danijel Alibabić”, napisao je pjevač na svom Facebook profilu.

Danijel je prethodnih dana putem društvenih mreža održao koncerte simboličnog naziva “Live sa terase” i na taj način iskazao zahvalnost i uputio podršku zdravstvenim radnicima i svima onima koji nesebično rade na suzbijanju koronavirusa.

Građana su izašli na terase i pružili mu podršku.

“Sve što želiš sada, sanjam i ja, sunce našeg grada da nam vječno sja”.