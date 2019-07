Čovjek bez sluha kompletira lajnap Zbrke

Zbrka fest, koji je zakazan za 5. i 6. jul na Glavi Zete, lajnapu u kom su Riblja čorba, Silente, SevdahBABY, Iskaz, Mortal Kombat, Brat, Ivan Ivanović (Bubnjivi), Punkreas, Niggor, Esid radio i Loup-Garou, Goblini i THC La Familija dodali su još jedan sastav – kragujevački pank rok sastav Čovek bez sluha.

Čovek bez sluha (ČBS) je bend nastao 1994. godine. U periodu do 2002. izdali su dva albuma snimljena u kultnom studiju “Češnjak”. Tim albumima i koncertima koji su ih pratili, stekli su status “Šumadijskih Ramonesa” i postali su heroji lokalne pank scene. Ipak, poznati široj publici postaju tek dolaskom u njihove redove pjevača Mikija Radojevića (Six Pack) koji od kraja 2002. godine paralelno nastupa u ova dva šumadijska pank-rok sastava. S njim ubrzo ulaze u studio i snimaju album “Second hand” koji je izašao za Automatic records. Mikijevi prepoznatljivi tekstovi i boja glasa su doneli ČBS-u novi kvalitet ali i pažnju medija, promotera i publike. Početkom 2008. su bili predgrupa slavnom britanskom pank bendu PTTB (Peter and the Test Tube Babies) na njihovom zagrebačkom koncertu. Njihov vrlo zapažen album “Događaj dana” izlazi 2011. godine.

Krajem novembra 2018. godine objavili su novi album “Stanimo u gard” za izdavačku kuću Long Play. Aktuelnu postavu benda pored pomenutog Mikija čine još Mikica Zdravković (bas gitara), Vladimir Lune Lazarević (bubnjevi) i Sava Mirović (solo gitara).

Organizatori festivala su ranije odlučili da će ovo i svako naredno izdanje biti jedinstveno po tome što će broj posjetilaca ograničiti na 3.000. Ulaznice koje su kupljene ranije važiće za 5. i 6. jul, a karte su dostupne u kafe baru Propaganda (Nikšić), kafeu Obala (Danilovgrad) i Irski pab (Podgorica). Sedam eura treba izdvojiti za jednodnevnu kartu, dok su dvodnevne 10 eura.

Satnica festivala

5. jul

19:00 POLUFINALE (16 demo bendova)

21:00 Esid radio

21:30 Silente

23:00 Riblja čorba

01:00 Goblini

6. jul

19:00 FINALE

20:00 Bubnjivi & Psi

20:45 Punkreas

21:30 Loup – Garou

22:00 ČBS

23:00 Iskaz

00:00 THCF

01:00 Brat