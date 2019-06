Crnogorske muzičke grupe koje više ne postoje, a čije hitove i danas rado pjevamo

Crnogorsku muzičku scenu svojevremeno su mahom činili bendovi. Od legendarnog Makdama do No name-a. Nizali su se hitovi, promocija je bila zagarantovana na nekom od festivala, a tu su bile i lokane radio stanice, uvijek spremne da “vrte” nove stvari.

Mnoge muzičke grupe danas ne postoje, ali hitovi su ostali. Prisjetićemo se nekoliko njih.

Makadam

Teško je izdvojiti jedan hit Makadama. Popularni sastav iz Podgorice funkcionisao je od sedamdesetih, do sredine dvijehiljaditih. “Balerina” se svrstava među najljepše balade jugoslovenskog popa.

Najveći trag u diskografiji ovog benda ostavila je Gordana Ivandić. Lijepa Sarajka uživala je ogromnu popularnost širom Crne Gore. Sa Mirsadom Serhatlićem, tvorcem Makadama, obogatila je našu muzičku scenu mega hitovima “Da mi je znati”, “Svani zoro”, “Medene noći”, “Zrno prašine”, “Otvori prozore”…

Gordana se nažalost povukla sa scene. Makadam je neko vrijeme radio sa Sanjom Živković, a iz tog perioda pamtimo “Taliju”, hit sa Montevizije 2005.

Rolly

Grupa je nastala 1981. u Podgorici. Prvi album “Blesava” izdali su 1989. Kroz grupu Rolly prošli su mnogi crnogorski muzičari.

Pjevači: Rade Račić, Duško Milošević, Rade Vojvodić, Rajko Radović, Bilja Mitrović, Ivana Popović, Ivana Šofranac. Svoj trag u grupi su ostavili i muzičari: Dejo Orlandić, Saša Bojić, Blažo Čavić, Aco Pejović, Gavrilo Radunović, Kolja Popović, Dejo Seferović, Marin Novak, Duško Petrović, Olja Dakić.

Ipak, Rolly danas mnogi pamte po Božu Bulatoviću. Pjevač i radio voditelj, 1998. godine je ušao u sastav, a pjesma o Podgorici njegova je lična karta.

Posljednji koncert imali su 2013. godine kada su slavili tri decenije postojanja, a tada je vokal grupe bio Pjetar Dedivanović.

No Name

Početak dvijehiljaditih obilježio je sastav No Name. Pažnju su prvi put privukli pjesmom “Za tebe i mene” na Sunčanim skalama 2004. godine. Danijel Alibabić, Marko Prentić, Branko Nedović, Dragoljub Purlija i Bijan Jovović, brzo su postali miljenici tinejdžerki u Crnoj Gori. Najveću popularnost stekli su pjesmom “Zauvijek moja” kada su predstavljali Državnu zajednicu Srbija i Crna Gora na Evroviziji u Kijevu 2005. Osvojili su sedmo mjesto.

Naredne godine pokušali su ponovo da stupe na scenu tog čuvenog festivala, ali zbog skandala oko glasanja na Evropesmi-Europjesmi u Beogradu, SiCG tada nije poslala predstavnika iako je trebalo da to ponovo budu “Bezimeni”. Nedugo potom, bend je prestao da postoji, baš kao i državna zajednica.

Negre

Ženski trio Nina Žižić, Milena Vučić i Jelena Kažanegra, imao je sve predispozicije da postane popularan. Nakon Intro karaoka na kojima su sve tri stekle popularnost, 2004. godine okupljaju se i nastupaju na festivalu Evropesma-Europjesma kada smo birali predstavnika Srbije i Crne Gore na Evroviziji. Tada je u Istanbul otišlo legendarno “Lane” Željka Joksimovića. Ni prije ni poslije Negri, Crna Gora nije imala ženski sastav na muzičkom nebu. “K’o nijedna druga” bio je veliki radijski hit. Djevojke su krenule da uvježbavaju koreografije, planiraju nastupe, ali dalje od Sunčanih skala nisu odmakle. Na tim istim Skalama su nagrađene i ponovo su imale hit pjesmu “Kao (divlja rijeka)”. Nina je prva napustila bend, a Negre su vrlo brzo nakon njenog odlaska prestale da postoje.

Katapult

Posebno mjesto na muzičkoj sceni naše zemlje ima Katapult. Baranin Goran Pejović Gula, napisao je “Crna Goro”, pjesmu koja je sredinom devedesetih bila veliki hit i svakako je jedna od najljepših pjesama o Crnoj Gori.

Ne smijemo zaboraviti “Kada ti jednom loše krene”.

… kao ni “Jelenu”.

Monteniggers

Velika tragedija stala je na put uspjeha jednom od najpopularnijih hip-hop sastava u regionu – Monteniggers. Nebojša Saveljić i Igor Lazić, kotorski duo, nizali su krajem devedesetih hitove “Ducka Diesel”, “Pasji pas”, “Žan Klond”, “Kako ti je – tako ti je”, “Aj pa se kroz grad…”, “So i tekila”, “Ko je baba Joku sprštio na džadu”… Nebojša je poginuo u saobraćajnoj nesreći 1999. godine. Za sobom je ostavio muziku po kojoj su mnogi kasnije gradili svoje hip hop karijere.

B.V.