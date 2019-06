Da li ste znali da je kultni hit Hodam sad kao zombi zapravo obrada?

Pjesma “Hodam sad kao zombi” je rok hit koji je obilježio devedesete. Pjesma je rađena za film Daraka Bajića “Crni bombarder”, a u izvođenju Anice Dobre i Srđana Gileta Gojkovića postala je kultna.

Frontmen grupe Električni orgazam, otkriva da je rok himna iz 1992. godine obrada pjesme Rokija Eriksona “I walked with a Zombie”.

“Ja sam, koliko je meni poznato, jedini čovjek koji je ovde obradio Rokija Eriksona. I još imao hit, vjerovatno veći nego što je on imao sa tom pjesmom. Otkrio sam ga relativno kasno, i to preko albuma ‘Where the Pyramid Meets the Eye’, na kome su drugi ljudi, R.E.M i ostali, obrađivali njegove pjesme početkom devedesetih. Tu sam prvi put čuo ‘I walked with a zombie’ i odmah mi se dopala”, objašnjava Gile.

Roki Erikson, pjevač i lider legendarnog benda 13th Floor Elevators i pionir psihodelične rok muzike preminuo je prije nekoliko dana u Ostinu SAD, u 71. godini.

Erikson je sa 13th Floor Elevators objavio četiri albuma tokom šezdesetih. Početkom sedamdesetih prestali su sa radom dijelom zbog Eriksonove zavisnosti od narkotika i sve lošijeg psihičkog stanja.

Tokom sedamdesetih i osamdesetih uz stalnu borbu sa psihičkim problemima Erikson je objavio seriju singlova sa horor i sci-fi elementima kao i nekoliko solo albuma.

“Znao sam i njegov bend 13th Floor Elevators sa “Nuggets” kompilacije, pošto jako volim tu cijelu psihodeličnu garažnu američku rok scenu izsredine šezdesetih godina. Ali prvo nisam ni povezao da se radi o istom čovjeku”, dodaje muzičar.