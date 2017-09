Danas je najteže osloboditi se ropstva svojih želja, a oblikuje ih kapitalizam

Aranđelovačka grupa El Rithmo, u čijem se muzičkom opredjeljenju mogu pronaći uticaji bossa nove, tanga, evergreena i pop muzike sa džez elementima, posljednjeg avgustovskog dana počastila je publiku numerom “Više smeha da mi je”. Riječ je o šestoj objavljenoj autorskoj pjesmi sastava, a po dobro ustaljenoj praksi tekst potpisuje Marija Todorović-Tatar, Podgoričanka koja je od 2009. godine jedna od okosnica aranđelovačke postave u ulozi pjevačice, tekstopisca, autora muzike…

Koristeći isključivo akustične instrumente, El Rithmo je, kako članovi grupe ponosno ističu, izgradio specifičan zvuk i izdvojio se iz kalupa svakodnevice. Tim putem korača i “Više smeha da mi je” a Todorović Tatar u intervjuu za Vikend novine obrazlaže da je pjesma svjetlost dana ugledala u pravom trenutku i očekuje da će postati miljenik svih godišnjih doba, prvi put obogaćena zvukom violine. Ljubitelji El Rithmo grupe imali su priliku da ranije čuju numeru i vide spot “Srećan put”, koji se, između ostalog, u vizuelnom dijelu bavi tematikom homoseksualnosti, prikazuje poljubac dvije djevojke, promoviše jednakost i poštovanje, a ni “Više smeha da mi je” nije “oslobođena” društveno-odgovornih segmenata, pa tako na upečatljiv način manifestuje slanje pogrešnih poruka, interesovanje za potpuno nebitne stvari.

Bližimo se kraju prvog mjeseca od premijere singla “Više smeha da mi je”.

Da li ste namjerno premijeru upriličili pred smiraj odmora i početak septembarske radoholičarske atmosfere, onda kada nam baš nedostaje smijeh, taj magični lijek?

“Ta odluka potpuno ima smisla, ali pjesma je prvobitno bila namijenjena ljetu, jer je veselih tonova i pogodna za đuskanje, a i gotova je bila još prije nekoliko mjeseci. Datum objave su pomjerili neki tehnički problemi, te otud kraj avgusta početak septembra. Svakako mislim da je ovo pravo vrijeme za nju i takođe se nadam da će i ova pjesma kao i naše prethodne “Volim” i “Hodamo po zvezdama”, koje se već nekoliko godina vrte na radio-stanicama, postati numere za sva godišnja doba”.

Obično muzičari ističu da vrijeme najbolje ocijeni numeru. Sa današnje pozicije i nakon kritika koje ste primili u minulom periodu jeste li zadovoljni odjekom nove pjesme?Koliki iskorak ona predstavlja u odnosu na ranije radove?

“Prva naša važna odluka je da objavljujemo pjesme koje se nama dopadaju, pjesme za koje nam se čini da će nam izmamiti osmijeh na licu i za 10 godina. Mi želimo da prenesemo svježinu i radost koja ne izlazi iz mode. Drago mi je što mnogo ljudi to osjeti, a opet ima i onih koji smatraju da je pjesma previše “naivna”. U redu je da postoje razlike u senzibilitetima, zato ima i toliko različite muzike, da svako može da uživa na svoj način. Pjesma “Više smeha da mi je” je već bila hit dana na nekoliko radio-stanica u Crnoj Gori i Srbiji, pa nam je i veliki kompliment to što se dopada ljudima koji su naslušani muzike i kojima je posao da biraju muziku. Ova pjesma je stilski nastavak nečega što smo dosad radili, ali svakako pored teme i teksta koji su novi ima i drugačiji aranžman, prvi put u našim pjesmama pojavljuje se i violina koja se vrlo lijepo uklopila.

Iako bismo mogli reći da “Srećan put”mnogo opširnije obuhvata tematiku društvene odgovornosti i ravnopravnosti, nikako ni “Više smeha da mi je” ne možemo svrstati u pjesme bez društvene pouke, naročito akcentujući stihove “Šta će mi skupe cipele, čizme, tašne i haljine, najbolja šminka i parfem, dobra linija i savršen ten..”.

Od kog segmenta života ste “ukrali” inspiraciju za ove stihove, da li je zaista materijalno preuzelo primat nad duhovnim?

“Mislim da slobodno možemo reći da se svi suočavamo sa tim problemom i svi se sa njim nosimo na svoj način. Koliko god da sami osvijestimo u kojoj mjeri su manje važne, na primjer one materijalne stvari koje nabrajam u pjesmi od nekog ličnog utemeljenja u ljubavi prema sebi i drugima – ne možemo zanemariti to što društvo u kom živimo stalno šalje pogrešne poruke i stavlja u žižu interesovanja potpuno nebitne stvari. Daleko od toga da smatram da uživanje u materijalnom nije važno, ja sam u suštini pravi hedonista. Problem vidim u stvarima kao što su kapital i status koji su povezani sa sujetom, a sujeta i sreća po meni nijesu kompatibilne. Najtužnije je što nam ovaj kapitalistički sistem u kom živimo oblikuje želje, a najteže je osloboditi se ropstva svojih želja. Nije to problem koji vidim u drugima, već ga vidim i u sebi i oko sebe, otud i ova pjesma”.

El Rithmo prilično tiho i nenametljivo bitiše na regionalnoj sceni, a usput zbraja pohvale onih koji su zaista iskreno posvećeni muzici koju stvarate. Hoće li u tom maniru sastav uskoro uobličiti dosadašnji rad u albumsko izdanje i tako ostaviti i fizički trag u vremenu?

“Mi polako idemo ka tome da snimimo naš prvi album, imamo zasad šest objavljenih autorskih pjesama, čemu ćemo uskoro, nadam se, dodati još nekoliko. Naravno, prvo treba izabrati koje od brojnih demo pjesama želimo da snimimo, a onda i realizovati čitav projekat. Razlog našeg laganog tempa u objavljivanju pjesama leži i u tome što sada živimo u različitim zemljama, pa nije tako jednostavno raditi kao ranije dok sam živjela u Beogradu”.

MOJE ŽIVOTNO BOGATSTVO

Teško je nabrojati sve stavke koje krase biografiju Todorović Tatar, od muzičkih do akademskih. Diplomac je Filološkog fakulteta, na odsjeku za Španski jezik i hispanske književnosti, meta je i doktorat iz oblasti rodne ravnopravnosti na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, uporedo režira spotove, piše tekstove…

U kom dijelu se osjećate najlagodnije ili prosto rodna ravnopravnost, muzika, španski jezik, režiranje, pisanje čine kulu koja bi se srušila bez jednog od tih šrafova?

“Ja se iskreno divim ljudima koji se relativno rano opredijele za svoju profesiju i uživaju u napredovanju u pravcu koji su odabrali. Ja nijesam umjela da se profilišem i uvijek su me interesovale različite stvari. To se nekad pokaže kao nepraktično, ali sa druge strane je dinamično i lijepo. Ja to posmatram kao životnu privilegiju i bogatstvo jer svako od pomenutih interesovanja širi moje vidike i životna iskustva na poseban način”.