Danas ljudi žele narodnjake i sapunice

Promjene u svijetu, koji funkcioniše vođen granicama, mogu doći tek onda kada uvidimo da iste te granice postoje samo u našim glavama. Vlast nikada neće zatražiti da se promjene dese, jer to njima nije u interesu, pa promjene moraju započeti “mali” ljudi, kaže u razgovoru za Dnevne novine gitarista i osnivač bosanskohercegovačkog rok benda Zabranjeno pušenje Davor Sučić, poznatiji kao Sejo Sekson.

“Ovako posložen svijet je idealan svijet za političare – svijet sa milion granica. Mi moramo u svojim glavama promijeniti situaciju… Tehnologija nam danas daje mogućnost da to uradimo. Ne može me više niko onemogućiti da vidim nekoga, niti da neko mene vidi. Jedino nam mogu kao u Turskoj ukinuti internet, ali mislim da ovi naši tako daleko neće ići. Mada, ne sumnjam da će neko pokušati. Imamo poluge koje nam pomažu da saradujemo, šaljemo snimke, fotografije, pričamo i razgovaramo, da putujemo, povezujemo se i gradimo jedan drugačiji svijet sami jer očigledno da na podršku sistema ne možemo računati“, smatra poznati muzičar i dodaje da kod novih generacija prepoznaje manjak bunta, čemu je uzrok jasan – ljudi bolje žive.

NIKAD NISMO ŽIVJELI BOLJE

“Nivo protesta i nivo pobune pada iz vrlo jasnih razloga – živi se bolje, mada bi naravno antiglobalisti i antiliberalisti popljuvali ovu moju rečenicu i rekli da svijet nikad nije bio u većoj krizi. Međutim, prava istina je da svijet nikad nije živio bolje i duže. U Švedskoj je prosječni vijek 82 godine. Danas prosječni stanovnik planete ima dostupnu visoku tehnologiju i internet. Najmanje je ratova. Jako puno ljudi ima dostupnu struju, vodu, elementarni komfor. Ne žive svi ljudi isto, ja ne kažem da niko ne živi loše, ali je prosjek u kojem ljudi žive bolji. Zaboravlja se da je engleskim kraljevima od 20 djece preživljavalo troje. Danas je smrtnost djece smanjena na apsolutni minimum”, kaže Sekson i napominje da komfor života i standard rastu, što dovodi do otupljivanja revolucionarne kritične mase.

“Ljudi su zadovoljni, dostupni su im filmovi, muzika, sve džaba, a to otupljuje ljude. Danas ljudi očigledno žele narodnjake i sapunice, nemaju potrebe za protestima, očigledno je da im se ovo dopada… Odbraniti se od takvih stvari je individualno. Mislim da pet posto ljudi ne boli glava kad misle, 95 posto jako boli kada misle. To se može vidjeti po brojnim anketama i po izborima, kada vidite pobjedu od 83 posto i slično… To je najbolji dokaz da ljudi ne misle. Hitler je upravo sa tom brojkom pobijedio na izborima. Uvijek je bila mala ta grupa ljudi koja se trudi da misli”, kaže poznati muzičar.

Regionalna publika, pa i ona u našem glavnom gradu bila je u prilici da pogleda filmsku priču o “Zabranjenom pušenju”. Taj film nije samo priča o članovima benda, to je priča o čovjeku koji se bori za uspjeh, o ljubavi, entuzijazmu, upornosti i prijateljstvu – osobinama onih koji žele da nešto pokažu, dokažu i postignu, da bi na kraju svoj uspjeh predstavili ljudima, kaže umjetnik.

“Ono što je u Zabranjenom pušenju u Sarajevu najljepše je što ovaj film sadrži sve navedene komponente. Na neki način sam i ja, nakon ‘suočavanja’ sa njim, distancirao od loših stvari, politike, nemilih događaja i scena koje su se u našim karijerama dešavale. Ovaj film je pokazao koliko su to efemerne stvari u odnosu na sve što je ovaj bend dao i šta je u jednoj vrlo teškoj i ozbiljnoj konkurenciji uspio da postigne, u jednoj zemlji gdje uopšte nije bilo lako dospjeti u medije, pogotovo ako si autsajder, bez novaca i podrške – one finansijske, ali i političke. S druge strane, kao u svakom životu, tu su neke sile koje paralelno postoje u odnosu na one koje su nas vodile – netolerancija, primitivizam, ksenofobija, nacionalizam, razna ljudska ludila koja idu ka tome da taj naš svijet sruše. Nama je i taj aspekt društva uticao na živote, karijeru, naše ljude bacio ko zna gdje i učinio da prijateljstva i saradnje nestanu i da danas – kao što nekom kipu fali glava ili kao slika kroz koju je metak proletio – naša ulica u filmu ostane prazna, pokazujući šta svijet može da napravi jednom umjetničkom djelu i koliko politika može umjetnost da osakati. Nije to samo priča Zabranjenog pušenja, nije to samo priča Sarajeva ili zemalja bivše Jugoslavije. Cijela planeta tako funkcioniše i ovo je priča svih nas”, kaže Sekson i dodaje da nije želio da se previše miješa u rad reditelja Đanluke Lofreda.

“Dao sam arhivu, uputio na neke adrese i to je sve. Da sam se više miješao sigurno da bi u njemu bilo mnogo više žuči i nervoze, bolje da se ne miješam. Njegov film je njegovo djelo”, kaže Sekson.

NI MI NISMO SLUŠALI STARIJE

Pjesme Zabranjenog pušenja i danas su popularne, a muzičar kaže da mu je drago što su izdržale test vremena i što komuniciraju sa današnjim generacijama.

“Vrijeme je najveći sudija, najveći recenzent svake umjetnosti, pa mi je i zbog toga drago što su naše pjesme žive”, kaže Sekson.

Dokumentarni film o Zabranjenom pušenju obiluje arhivskom građom i jasno slika vrijeme u kojem je poznata grupa nastajala. Mladi iz njega ne mogu puno naučiti, a to i nije bila namjera autora.

“Nijesmo ni mi htjeli da učimo od starijih kada smo bili mlađi, zar ne? Mladi su ‘po difoltu’ ludi i samostalni i sumnjam da će iz ovog filma nešto naučiti, ali on ima jednu dragocjenu malu priču o tome koliko entuzijazam, solidarnost, ljubav, upornost i strast mogu da utiču na stvaranje nečeg u vremenima gdje nema sredstava, produkcije i podrške”, zaključio je muzičar.