Danijela Martinović snima duet sa Severinom i pravi zaokret u karijeri

Pjevačica Danijela Martinović nedavno je predstavila spot za pjesmu “Telefon” koja je ujedno i najava njenog novog albuma. Danijela je drugačija, smjelija i zvuči drugačije. Za promjenu imidža najzaslužnija je njena dugogodišnja prijateljica i koleginica Severina, koja je i producentkinja pomenute pjesme. Zanimljiva je činjenica da je Severina pjesmu koja je bila napisana za nju poklonila Danijeli, smatrajući kako će je ona bolje i emotivnije iznijeti. Osim što njeguju dugogodišnje prijateljstvo, uskoro će dvije Dalmatinke snimiti i duet.

“Severina i ja smo djeca Splita. Odrasle smo na istim ulicama, išle u istu muzičku školu. Na počecima samostalnih karijera vodio nas je isti menadžer Edvin Softić, koji je i sada, nakon mnogo godina osoba koja je povukla prvi potez. On je na početku moje solo karijere bio moj prvi menadžer, kao i Severini, Tajči… Severinin i moj život je bio isprepleten dugo godina, ali posebno smo se zbližile radeći na mjuziklu ‘Naša bila štorija’. Pričale smo, dijelile neka iskustva, razmjenjivale mišljenja o svemu na način na koji to samo žene mogu i dotakle se mene. Seve mi je rekla: ‘Danijela imam pjesmu koja je odlična, ali, nekako, ja mislim da bi ti to mogla bolje…’. Zaista nisam mogla da vjerujem. Rekla mi je: ‘Meni je pisana, ali tebe je čekala, suđeno očigledno…’. Čim sam čula prve stihove znala sam da je riječ o velikoj pjesmi. Severina je odmah počela pričati o tome kako misli da bi spot trebao izgledati, kako aranžman treba zvučati, jednostavno je imala cijelu sliku u glavi, onako na licu mjesta. Rekla mi je: ‘Ti si zaključala najljepši dio sebe, ja ga vidim Danijela i vrijeme je da svi ostali to vide’. Uzela je ključić i otključala moju zaključanu škrinjicu”, kaže Danijela za Azru i opisuje prirodu odnosa sa slavnom koleginicom:

“Severina nosi jednu nepodnošljivu lakoću postojanja u svemu. Kod nje nema problema, sve se može i sve radi uz osmijeh, bez obzira koliko je život ponekad pokušao uzdrmati. Ta me snaga impresionirala i snažno motivisala. Družimo se, smijemo, pričamo o modi, slušamo muziku, zapravo, mnogo slušamo muziku i imamo svoje male ženske tajne”.

Novi album, kaže Danijela, je prekratnica u njenoj karijeri.

“Ovaj album moj je veliki muzički izazov. Novo ruho, novi zvuk. Trenutno smo u studiju i snimamo, radimo stotinu na sat. Ima toliko dobrih pjesama da zaista ne mogu izdvojiti neku, ali sljedeća pjesma koja će izaći za otprilike mjesec je duet sa Severinom, koju takođe autorski potpisuje Dragan Brajović Braja i prava je poslastica. Pjeva o dvije žene koje je ranio isti muškarac. Govorimo o temama koje nas okružuju, ali i o kojima se rijetko ko usudi pričati”.