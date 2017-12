“Đavo nosi Pradu” dobija nastavak

Na putu je nastavak priče o Emili, simpatičnoj mršavoj brineti koja želi da da osvoji okrutni modni svijet – “Đavo nosi Pradu”. Priča će se vrtjeti upravo oko zabavnog i na jeziku britkom lika koji igra En Hatvej, samo što u drugom dijelu nije fokus na njenoj borbi da se dopadne opakoj šefici Mirandi i okrutnom svijetu mode. Entertainment Weekly je, piše Glamour, objavio ekskluzivan uvid u prvo poglavlje nove knjige.

Koliko znamo iz prvog dijela, Emili je naglo otišla iz Runwaya, nakon što je Miranda naredila Endi da Emili obavijesti o otkazu. Kako otkriva autorka knjige Lauren Vajberger, Emili je sada asistentkinja poznatim osobama i zbog jednog zadatka mora da putuje u Grinvič kako bi popravila imidž slavne ličnosti koja je optužena za vožnju pod uticajem opijata.

Naslov knjige je vrlo zanimljiv – “When Life Gives You Lululemons”, a ako se pitate šta znači ‘lululemons’, to je kombinacija reči “limunada” i poznatog svjetskog brenda sportske odjeće Lululemon.

Zbog prirode svog novog posla, Emili će se družiti sa Điđi Hadid i raditi za pop zvijezdu Riza nalik Džastinu Biberu. Zbog svega toga prvo poglavlje sliči nekoj holivudskoj priči.