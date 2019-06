Dejvid Gilmur prodao 127 gitara iz svoje kolekcije za više od 21 milion dolara

Dejvid Gilmur, gitarista i pjevač Pink Floyda prodao je 127 gitara iz svoje kolekcije za više od 21 milion dolara na dobrotvornoj aukciji u Njujorku upriličenoj za borbu protiv klimatskih promjena.

Aukcija je trajala osam sati i imala je ponuđače iz 66 zemalja širom svijeta, podaci su britanske aukcijske kuće Christies koja je vodila prodaju.

Među instrumentima su dragocjeni crni “fender stratokaster”, na kojem je odsvirao “Comfortably numb”, “Money” i “Shine on you crazy diamond”, kao i “stratokaster” sa 12 žica na kojem je komponovao “Wish you were here”.

“Ove gitare su moji prijatelji i bile su vrlo dobre prema meni. Dale su mi mnogo muzike, a sada je vrijeme da odu i pruže radost drugim ljudima. Novac od njih učiniće mnogo dobrog na svijetu, i to je moja namjera”, rekao je Gilmur.