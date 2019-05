Dejvid Linč, genijalni um svestranog umjetnika

Apstraktno, nadrealno, mistično, uznemirujuće, psihodelično, poetično + fotografija, film, slikarstvo, muzika, arhitektura = Dejvid Linč, prenosi kultiviši se.

Ova jednačina ukratko predstavlja opus stvaralaštva Dejvida Linča. Međutim, da bismo stvarno razumjeli njegov rad, njegovu ideju i pogled ka bilo čemu, potrebno je malo detaljno zaroniti u njegove slike, fotografije, skulpture, instalacije, kompozicije i, prije svega, filmove.

Prvi dodir je imao sa slikarstvom, s obzirom na to da je studirao na Akademiji za umjetnost u Pensilvaniji gdje je i režirao svoj prvi animirani kratkometražni film pod nazivom Six Men Getting Sick (1966) u kojem je koristio svoje crteže kao pokretne slike.

Svoj debi u snimanju dugometražnih filmova je imao sa filmom Glava za brisanje iz 1977. (Eraserhead) u kojem je odmah pokazao svoju naklonost ka nekonvencionalnim, potresnim sadržajem i eksperimentišući kako sa ljudskim tijelom tako i njegovom dušom.

Linč je opčinjen anatomijom našeg bića. Našom nesavršenošću i krhkošću.

Njegove fotografije obiluju aktovima nagog ženskog tijela. Akteri na slikama i asamblažima su djeca u zastrašujućim situacijama i apsurdnim svirepostima. On nas podsjeća na surovu realnost u nerealnim prikazima. Mi smo nesavršena bića. Lutke bačene u svemir.

Cjelokupnim radom stvorio je svoj autentični stil i žanr: Lynchianžanr. Primjer je, putokaz i uzor mnogim stvaraocima.

Jedna od najboljih primjera je serija Tvin Piks (Twin Peaks) iz 1990. godine koja je postala televizijski fenomen i koja je uticala na mnoge kasnije serije kao i na sam žanr kriminalistike i trilera. Bila je revolucionarna i promijenila je pravac televizije.

U njegovim filmovima je teško razaznati realnost od iluzije, uvijek na granici sna i jave koji se preklapaju ostavljajući nas u nedoumici i zbunjenosti, čineći nas da preispitamo sve što smo vidjeli i osjetili tokom gledanja.

Čineći nas voajerima svoje duše, tražeći da istražimo svoje drugo ja kao i svoje snove, strahove i predrasude. Sve to začinivši sa svojom pažljivo biranom i aranžiranom muzikom koju posebno komponuje za svaki film.

Nije loše pomenuti i da je Linč izdao muzički album naziva Crazy Clown Time za koji je napisao riječi i muziku.

Povrh svega toga, posvetio se i arhitekturi enterijera, dizajniravši noćni klub u Parizu koji se zove Club Silencio.

Dejvid Linč je svestrani multipraktik umjetnosti, doajen jedne epohe. Čovjek koji mrzi masovnu kulturu. Čovjek koji bježi od štancanja bilo čega. Koji bježi od društvenih normi i napisanih pravila. Bježi iz zone komfora i dodiruje samu srž ljudske psihe. Tjera nas da gledamo dalje nego što vidimo, vječno probijajući granice samog postojanja.

On nije samo tijelo i ime. Kao što niko i nije samo tijelo i ime. Ne želi da bude samo to, i ne želi da bilo ko bude samo to. Ne zadovoljava se time.

On je ideja koja nas tjera da rušimo zamišljene prepreke i da budemo ono što jesmo.