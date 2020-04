Delić: Svi hoće i žele da pomognu, a ja to najbolje umijem kroz muziku

Pjevač Bojan Delić iskoristio je vrijeme sveopšte izolacije da podigne duh i razmakne teške oblake koji su se posljednjih nedjelja nadvili nad crnogorskim i svjetskim nebom. Tako je nastala numera “Do pobjede”, koju je prvenstveno posvetio borbi crnogorskih ljekara i medicinskih radnika u borbi protiv virusa korona, ali svima koji se ponašaju odgovorno i pomažu brzom razrješenju situacije.

Tekst i muziku napisao je Ljubo Jovović, aranžman su uradili Slaven Knezović i Senad Drešević, a za spot je bio zadužen Miloš Tomašević.

Prema Delićevim riječima, ideja je začeta tokom prethodne nedjelje i vrlo brzo su realizovali plan.

“Ljubo Jovović, autor numere ‘Goro moja’ pozvao me, rekao da ima pjesmu za mene i da me vidi u njoj. Poslije druge strofe sam shvatio da je to to i da u ovoj sveopšte teškoj situaciji, čovjek mašta kako da bude od pomoći drugima na bilo koji način, a za mene je najlakše da to ostvarim kroz muziku. Pjesma mi je legla, mislim da je ovo prva onlajn snimljena pjesma kod nas i u regionu. Nismo se vidjeli, niko ni sa kim, svi smo u različitim gradovima. Bilo je izazovno, snimao sam u prostorijama radija Tivat jer nisam mogao doći do studija u Podgorici zbog cijele ove situacije. Hvala i njima i Hrvoju Sindiku koji me snimao”, kaže Delić i i priznaje da je više nego zadovoljan rekacijama na numeru i spot.

“Ponosan samna cijelu ekipu, radili smo u nevjerovatnim uslovima, a jake su i emocije, more ljudi me zvalo, neki sa kojima se nisam čuo veoma dugo veliki broj pohvala, suza. Vidim da je ljudima u ovom trenutku pjesma legla na pravi način. Ovo je trenutak kad svi treba da se izborimo sa teškom situacijom, a ‘Do pobjede’ može makar za jednu dlaku da podigne raspoloženje. Moje je bilo da otpjevam, izvještavali su kako teče snimanje, nisam mogao mnogo da učestvujem, jer nisam imao načina da budem dio toga. Spot je završen na fantastičan način, s obzirom na uslove u kojima su radili. Pjesma znači mnogo u ovim trenucima, a bože zdravlja, kad sve prođe, rado ćemo je se sjećati”, vjeruje muzičar.

On priznaje da je sve preporuke NKT shvatio veoma ozbiljno i da se i ponaša u skladu sa tim.

“I sebi i porodici sam stavio do znanja da treba to da uradimo, kako bi sve prošlo brže i jednostavnije. Ponosan sam i na nas na sve ljude koji se pridržavaju mjera, vjerujem da će ovo proći brzo i da ćemo krenuti u neke nove pobjede. Do tada, zabavljaću se s porodicom kod kuće”, ispričao je Delić.

Novonastala situacija utiče na gotovo sve djelatnosti, a to su na svojoj koži posebno osjetili muzičari. Ipak, Delić se ne žali i gleda sve na jedan drugi, optimističniji način.

“Mart i april su bili popunjeni mjeseci, kada su svirke u pitanju, nikad bolji možda u zadnje dvije godine. Žao mi je s te strane, ali s druge strane, znam da ima ljudi koji su mnogo više izgubili ili gube i posebno onih koji se bore sa ovom bolešću, tako da mislim da nemam pravo glasa. Prihvatio sam situaciju veoma brzo i počeo da izvlačim iz svega najbolje što mogu i u privatnom i u poslovnom smislu. Ova pjesma je i kao neka nagrada koju sam proizvodio tih dana i proizvodim je i dalje. Dosta vježbam, sviram, pišem neke nove pjesme, na svim poljima me drma inspiracija. Ima dosta posla i dok se čeka, sprema se za ljeto, bože zdravlja, biće posla, samo da sve ovo prođe”, optimističan je muzičar, koji na kraju priče šalje poruku i riječi podrške, naročito onima na prvim “borbenim” linijama.

“Poručio bih svima da ostanu kod kuće sa porodicama, da se upoznaju još više i još dublje i isto tako da upoznaju sebe, što je bolje moguće. Iskoristio bih ovu priliku da pozdravim sve ljude koji su imali tu nesreću da ih zakači sve ovo i poželim im brz oporavak, da budu jaki, prvo u glavi, ali i da se bore do zadnjeg atoma snage. Zahvalio bih i našim ljekarima, koji su heroji današnjice. Uvijek su to i bili, nego je to sad vidljivije nego ikad. Uopšteno, svim ljudima koji su dio sistema i koje rade za sve nas, želim im svu sreću”, zaključio je podgorički pjevač.