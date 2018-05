Dinja: Humor će spasiti svijet

Od 2015. godine Sandra Silađev zasmijava narod širom regiona pod pseudonimom Dinja. Snimci sa Instagrama u kojima govori na razne teme stekli su veliku popularnost, a i dan danas je aktuelna. Osim na internetu, ova komičarka druži se sa mnogobrojnim simpatizerima i na svojim stendap nastupima, kao i putem malih ekrana u hit seriji “Istine i laži”.

* Dinjini snimci su od prvog trenutka izazvali veliku pažnju javnosti. Da li je bilo teško steći reputaciju mudre, hrabre, uvijek svoje i posebne osobe?

“Bavim se isključivo ličnim osjećanjima. Ne posmatram stvari spolja, već iznutra. Vidim da me ljudi doživljavaju kao hrabru i svoju, ali to sam ja. Moja najbliža okolina to zna i njima nisam drugačija nego obično. Sada me je i šira javnost upoznala. Pratim sebe, svoje emocije i želje, i to je sve”.

* Studirali ste sociologiju, pedagogiju, mirovne studije, advertajzing i marketing. Bavili ste se i vajarstvom, keramikom, pjevanjem, video-montažom. Čini se da ste mnogo lutali kroz život da biste naposlijetku stekli zvanje glumice?

“Oduvijek sam znala da ću to biti. Glumila sam, pravila skečeve, imitirala prijatelje i porodicu, bila u dramskim sekcijama i školama, i uporedo voljela stripove, vajarstvo, psihologiju i muziku. Imala sam mnogo interesovanja, pa sam u sve htjela da uđem duboko i suštinski, jer tako pristupam svemu”.

* Da li su puls publike i gledanost glavni faktori pri izboru tema koje ćete obrađivati u klipovima ili govorite o onome što vam je na duši?

“Snimam sve što primijetim u okolini, a što me isprovocira. Nisu svi “Dinja snimci” moj lični stav, jer glumim razne likove i prikazujem različite uglove posmatranja stvari. Gledanost mi nikada nije bio glavni faktor, to me skoro i ne zanima. Najvažnije su poruka i ideja”.

* Može li o temama, kao što su nasilje, muško-ženski odnosi, vaspitanje i odgajanje djece, nevjerstvo da govori neko ko o tome ne zna mnogo? Koliko toga što nam ispričate ste zaista i doživjeli?

“Imam 40 godina i podrazumijeva se da posjedujem životno iskustvo. Glumac mora da umije da djelove svoje duše uplete u likove koje glumi i imitira. Neki klipovi imaju veze sa mnom, ali većina nema. Mnogo sam drugačija od onoga što se vidi u Dinjinim snimcima”.

* Da li vas je humor ikad umorio?

“Ne, humor je veoma zdrav. On će spasti svijet”.