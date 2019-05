Doris Dragović: Zahvalna sam svima koji su me trpjeli kada nisam bila dobra

Doris Dragović, jedna od najpopularnijih pop pjevačica na prostoru bivše Jugoslavije, kaže da je cijelog života stidljiva, nespremna na komplimente i pohvale. Ni status dive joj ne odgovara, ali razumije zašto je publika doživljava tako.

“Razumijem to da ljudi traže nekakvu svoju ekspresiju da traže način da izraze nešto što možda osjećaju pa onda će nekad takva titula biti ili etiketa međutim ono što je meni mnogo važnije od istih tih ljudi je ta dobra priča, ta bijela energija, to svijetlo koje i mene obasja ma koliko bili od mene”, ispričala je Doris za IN Magazin.

Njene su pjesme već evergrini, a na putu velike slave pratila ju je porodica. Porodici ali i prijateljima, zahvaljuje što su je trpjeli kada nije bila dobra.

”Ponosna sam na sve one koji su me trpjeli sve ove godine svako u svojoj mjeri, na moje roditelje, na supruga, na sina, na moje prijatelje, rodbinu, kumove i poznanike. Svi su oni vidjeli moje lice i naličje. Vidjeli su kada sam bila dobro i dobra i kad nisam bila dobro i kad nisam bila dobra”, priča Splićanka.

U onima koji poznaju lice i naličje Doris, njena je snaga.

”To je moje silno bogatstvo, ja sam zbog toga jaka ja sam zbog toga velika zbog tih ljudi koji su ostali uz mene vjerujući da znaju treći korijen iz mene, valjda su ga i znali kad su uspjeli ostati uz mene sve te godine”, smatra pjevačica pravog imena Dorotea.

Doris ne nastupa često, kaže da nema tu snagu kao kada je bila na vrhuncu popularnosti. Ipak, interesovanje za njenim koncertima nikada nije prestalo. Slavna Dalmatinka zapjevaće po prvi put u svojoj karijeri u Areni Zagreb, jednoj od najvećih dvorana u regionu. Priznaje da još nije spremna na susret sa mnogobrojnom publikom, ali obećava da će na repertoaru biti veliki hitovi i neke njij drage pjesme koje rijetko izvodi.