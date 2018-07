Dražen Baković nova crnogorska muzička nada: Prioritet mi je škola

Dvanaestogodišnji Dražen Baković iz Podgorice kao učesnik muzičkog takmičenja za djecu Pinkove zvjezdice pokupio je brojne simpatije publike i žirija. Presudan je bio njegov talenat, koji ga je i doveo do visokog drugog mjesta, a u razgovoru za CdM nova muzička nada kaže da ne žali što nije pobijedio.

“Prezadovoljan sam i jako srećan, isto toliko ponosan. Postojala je mala nada kao i želja za pobjedom, ali nisam ni malo razočaran što se to nije dogodilo”, ističe on.

Dražen, kao i mnoge naše muzičke zvjezdice pohađa školu pjevanja u Podgorici koju vodi pjevač Danijel Alibabić. Dražen je takođe ponosan što je svoju školu predstavio na pravi način.

“Spoznao sam da je pjevanje ono čime želim da se bavim u svojoj budućnosti. Od svoje desete godine pjevam ali sam svoj talenat pokazivao i dosta ranije. Profesorica Snežana Ćosović, Danijel i mama i tata su me najviše podržavali u ovome”, navodi talentovani dječak.

Tokom cijelog takmičenja sklopio je brojna prijateljstva.

“Provodio sam dosta vremena sa Ivanom, Petrom, Ljiljom i Leonorom. Nekako nijesmo jedni na druge gledali kao na konkurenciju već smo se zaista svi zbližili”, iskren je Dražen.

Najveće aplauze i naklonost publike dobio je kada je otpjevao neslužbenu himnu Podgorice i navijača Budućnosti, na opšte oduševljenje publike i žirija.

Pjesma koja nosi naziv njegovog rodnog grada – “Podgorica”, u originalu izvode Sergej Ćetković, Pero Trokadero, Edo Abdović i Igor Perazić.

Nastup je pratila i prigodna koreografija, a djevojčice koje su plesale nosile su fotografije Podgorice u rukama i zastave kluba Budućnost. Dražen je takođe bio obučen u dres Budućnosti, a žiri je bio oduševljen nastupom i njegovom interpretacijom.

“Pjesmu mi je predložio Danijel. Složio sam se i drago mi je da je baš taj nastup ostavio dobar utisak”, ističe on.

Tokom takmičenja uglavnom je pjevao emotivne balade, pa i ne čudi što rado voli da sluša Sergeja Ćetkovića.

“Mnogo volim njegove pjesme ali slušam svaku vrstu muzike”, dodaje Dražen.

Popularnost mu, uistinu, prija ali ne po svaku cijenu. Naš talentovani pjevač ima druge ambicije i planove, a na prvom mjestu mu je obrazovanje, što je za svaku pohvalu.

“Prija mi sva ta ogromna pažnja koju mi posvećuju, kada me prepoznaju na ulici i traže da se slikam sa njima. Ipak, nemam planove što se tiče snimanja pjesama u skorije vrijeme jer želim da iskoristim ljetnji raspust za odmor, a onda da se posvetim završetku osnovne škole. To mi je prioritet za sada”, zaključuje on.

S.Bošković