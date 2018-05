Dua Lipa pjeva naslovnu numeru 25. filma o Džejmsu Bondu?

Pjevačica Dua Lipa odgovorila je na nagađanja da bi ona mogla da bude ta koja će otpjevati naslovnu numeru narednog nastavka filmskog serijala o tajnom agentu 007.

Uspješna pjevačica, koja bi u subotu trebalo da nastupi i na finalnom fudbalskom meču Lige šampiona, već neko vrijeme je viđena kao neko ko bi mogao da bude sljedeći izvođač u nizu poznatih pjevačica i pjevača koji su izvodili pjesme sa uvodne špice filmova o Džejmsu Bondu, prenosi B92.

Dua Lipa je trenutno prva na listi pretendenata za ovaj posao, ispred Adel, Eda Širana i Džesi Džej, piše NME.

U intervjuu za Bilbord, pjevačica je prokomentarisala ove glasine:

“Ne znam. Voljela bih to da uradim, ali neću to još uvijek uraditi. Ne bih željela da izbaksuziram cijelu stvar. Veoma bih voljela to da uradim.”

Međutim, pjevač Ed Širan je prethodno otkrio da je njegova pjesma već spremna:

“Naslovnu temu za Bonda imam napisanu već nekih tri godine, za svaki slučaj. Neću da kažem kako se zove zato što bi neko mogao da je ukrade, ali je dobra – mnogo je dobra”, istakao je on.

Naredni 25. film serijala o tajnom agentu 007 režiraće Deni Bojl, a u ulozi Džejmsa Bonda ponovo ćemo gledati Danijela Krejga.