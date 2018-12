Đule Van Gogh objavljuje knjigu poezije

Kada su prije 32 godine snimili prvi album, nosili su crna odijela, bili ispeglani i dotjerani. Imali su svoju muzičku priču, baš kao i lucidni holandski slikar po kojem su dobili ime. Sada spremaju jubilarni deseti album, a ovih dana nas ubjeđuju da “Za suze nema vremena”.

“Nekada su se u naše vrijeme svirali koncerti da bi se prodala ploča, danas se izdaju ploče da bi se svirali koncerti. Po meni, diskografija je došla u neki čudan ugao gdje više sunce ne zalazi”, ističe fronemen rok benda Van Gogh Zvonimir Đukić Đule.

Na komentare fanova da to više nije “stari Van Gogh”, on kaže da je to prirodan put kojim žele da idu.

“Mijenjamo se kroz vrijeme, vođeni instinktom i nikada to više neće biti stari Van Gogh, s tim što će sve te pjesme biti na našoj budućoj turneji”, objašnjava Đule.

On kaže da je njihova nova pjesma “Za suze nema vremena” nešto što vraća osmijeh, ali i da nije ogledalo albuma.

“Album je potpuno lud, energičan i duhovit. Mislim da će, kao nikada do sada, donijeti koncertno veliki broj kalorija uživo”, najavio je frontmen Van Gogha.

Pored novog albuma, Đule će promovisati knjigu poezije koja izlazi 8. marta.

“To je knjiga koja će obilježiti neko vrijeme iza nas, kada sam skromno pisao. U knjizi će se naći i neke umjetničke fotografije koje do sada nikada nisam objavio, a uz knjigu će doći i CD “More bez obale” i DVD koncerta”, rekao je Đule dodajući da je ljubav prema fotografiji naslijedio od oca.

“Fotogtafišem trenutke, ali nemam profile na društvenim mrežama. Čula su nam potrebna da bi vrijeme u kojem živim percipirali mnogo važnije stvari za odrastanje naše djece. Ja sam roditelj i to mi je jedini zadatak, to što sviram, dio je posla i hedonizma”, rekao je muzičar.