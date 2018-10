Džejms Bond: Ko ga je mrzio, a ko dobio otkaz

Obožavaoci priče o britanskom tajnom agentu Džejmsu Bondu s nestrpljenjem očekuju novi nastavak sa Danijelom Krejgom u glavnoj ulozi. Film i dalje izaziva veliko interesovanje naročito nakon skandala oko toga ko će ga režirati i Krejgovih premišljanja da li da još jednom bude 007.

Međutim, oko franšize se uvijek dizala pompa pa čak i nekoliko decenija unazad.

Mnogima omiljeni Bond, Šon Koneri, kaže da je mrzio tu ulogu.

“Trebalo bi ga ubiti”, rekao je jednom prilikom kada su ga upitali da li mu se smučilo više da pije martini i juri ženske. Nakon snimanja filma “You only live twice” rekao je da se osjećao kao da živi u akvarijumu.

“Pod pritiskom. Želio sam da završim s Bondom. Potpuno sam se identifikovao s likom i to me je umaralo i na kraju postalo dosadno”. Rekao je da je to kraj, a onda ponovo “naručio martini” u filmu “Dijamanti su vječni”. Da li se pokajao?

“Uvijek sam mrzio Džejmsa Bonda. Volio bih da ga ubijem”, oštar je bio Koneri.

Njega se vjerovatno ne sjećate, ali kada je Koneri “pravio pauzu” australijski glumac Džordž Lezenbi, uskočio je u smoking Džejmsa Bonda u filmu “U tajnoj službi Njeonog Veličanstva”.

Studio mu je ponudio ugovor za šest filmova o agentu 007, ali ga je od toga odvratio njegov agent riječima da bi trebalo da prihvati uloge u vesternima.

“Pričali su kako neki tamo Klint Istvud uzima pola miliona dolara mjesečno da snima vesterne…”, rekao je Lezenbi.

Legendarni Rodžer Mur je nekima bolji i od Šona Konerija i Danijela Krejga zajedno. On riješio da je vrijeme da batali “tajnu službu” onog momenta kada je shvatio da je prestar za Bonda.

“Imao sam 58 godina kada sam snimao film. Bio sam u odličnoj formi, ali lice… uf. Tada sam pomislio da Bond izgleda kao deda Bondovim djevojkama i riješio da je dosta”, rekao je Mur.

Dok su drugi mrzjeli ulogu ili od nje odustajali, jedan od njih je dobio šut kartu.

“Zvala me je Barbara Brokoli. Plakala je. Rekla je ‘BIO si divan Bond’. Iznenadio sam se, ali sam uspio da kažem hvala, doviđenja”, rekao je Pirs Brosnan jednom prilikom.