Dženan Lončarević: Mnogima sam trn u oku

Iako ga je proslavila pjesma „Nikome ni riječ“ i mnogi vjeruju da je to njegov beskompromisni princip, posebno kada su mediji u pitanju, Dženan Lončarević je sušta suprotnost, samo je potrebno naći pravi put i adekvatne riječi koje će otvoriti najvažnija poglavlja njegove životne priče koju nikada nije krio, već je imao svoj način da je ispriča, bez senzacionalizma i manupalicije sopstvenim životom, medijima i publikom zarad prozaičnih „zvjezdanih“ izleta koji traju nekoliko dana. Bira „mjesta“ na kojima svoju privatnost dijeli sa drugima i na to ima pravo stečeno trajanjem na muzičkoj sceni i povjerenjem publike koje godinama ne jenjava.

Izgradili ste ime i karijeru isključivo dobrim pjesmama i stavom kojim ste branili sebe i svoj privatni život. Šta, možda, ipak niste uspjeli da odbranite?

“Ne postoji stvar koju nisam odbranio, a želio sam. Mislim da sve moje kolege imaju nešto o čemu ne žele da pričaju i da će svaki kulturan i pismen čovjek to uvažiti i prihvatiti, kao i svi novinari kada im na lijep i ljudski način objasnite da o nekim stvarima ne govorite. Ne postoji nijedan detalj za koji sam rekao: “Ovo neću prezentovati javno”, a da je bilo drugačije, i zahvaljujem se predstavnicima sedme sile što poštuju kako mene, tako i moj privatni život”.

Šta je bila cijena pomenute dosljednosti?

“Sve ono što nisam dobio, a dobili su mnogi, je cijena onoga čemu sam bio dosljedan, a to je da privatni život bude privatni život, da ne idem po svaku cijenu u sve ono što smatram nemoralnim i što nema veze sa mojim poslom. Sve to je imalo neku kontra priču u periodu kada mi je trebalo više dokazivanja i medijskog prostora, ali ne žalim zbog nje, nijednog trenutka”.

Estradna arena vas nije slomila. Šta je bilo vaše oružje?

“Moje najjače oružje je bila iskrenost. Smatram da sam jedan od rijetkih koji nije u svađi ni sa kim sa estrade, ili bar ne želim o tome nikada u životu da pričam. Sve ono što sam ikada rekao javno ima smisla i ne povređuje nikoga posebno”.

Ko vam nije oprostio uspjeh?

“Mnogi. U trenucima kada je to bilo veliko i jako, mislim da sam mnogima bio trn u oku. Ali, praštam”.

Vaše pjesme i interpretacija svjedoče o tome da ste veoma emotivna osoba. Otkuda ta bol u glasu?

“Emocija i patnja vjerovatno izviru iz mog horoskopskog znaka, ali definitivno i iz svega što sam preživio. Život me nije mazio, ali o tome ne želim da govorim da sjutra ne bi izašao naslov: “Dženan je patio kroz život”, zbog kog bi to bilo čitano. Svi smo od krvi i mesa, patili smo, neko manje, neko više. Nažalost, ja sam više i mislim da me je to i ranilo više i da će zato sve što ikada otpjevam biti srcem i dušom”.

Važite za optimistu, za vedrog i nasmijanog čovjeka, ali ponekad djelujete zamišljeno, sjetno, daleko. Da li je vaš osmijeh ponekad odbrambeni mehanizam?

“Vedar i nasmijan jesam, ali desi se nekada trenutak kada se zamislim i kažem: „Eh, da sam tad mogao drugačije“ i to sam rekao kroz pjesmu „Strah me da te sanjam“.