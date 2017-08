Dženan: Sunovrat pjesama prati sunovrat života, mora se obratiti pažnja na zvuk

Dženan Lončarević, jedan od najtraženijih pjevača u regionu, nastupio u Mojkovcu, povodom Dana opštine 13. avgusta. Na prepunom gradskom trgu u Mojkovcu omladina je pjevala sa Dženanom, aplauzima i vriskom propratila svaku pjesmu, dok je iskusni muzičar sa gitarom i pjesmama prenosio najdublje emocije.

Lončarević je u izjavi za Dnevne novine potvrdio da je prvi put u ovom gradu, da mu je jako drago zbog toga, ali i da mu je najbitnije da prenese muziku i emociju na publiku.

“Da, prvi put sam u Mojkovcu, obišao sam cijelu Crnu Goru, a ovo prosto nikako da se potrefi. Mogu vam reći, da mi je jako drago što sam bio na proslavi Dana opštine. Nema razlike gdje god da se pojavim, bitna je pjesma. Ja sam srećan kad ostvarim ono što poželim, a to je ono kada se popnem na binu i kad kažem biće luda žurka i bude luda žurka”, kazao je muzičar, dodajući da situacija u muzici nije najsjajnija.

“Mladima već duže vrijeme poručujem da se baziraju na muziku, da slušaju muziku, malo slušaju životne stvari, i sve to u cilju da se skrene malo sve ovo, ovaj pravac koji vodi u nešto što se zove definitivni sunovrat muzike. Mora se malo više obratiti pažnja na zvuk i na dobre pisane riječi. Sunovrat pjesama prati sunovrat života. Svi oni koje vole muziku treba da slušaju muziku, najmanje da je gledaju. Sve ono što smo mi iz starijih generacija učili i što su nas učili naši očevi, majke i đedovi to se bazira na ono što se zove život, a ove mlade generacije nekako žive od danas do sjutra i treba malo iskoračiti”, mudro je primijetio Dženan.

Popularni pjevač je ujedno najavio novi singl, kao i turneju, ali i nove nastupe po Crnoj Gori.

“Novo od mene uvijek možete očekivati, ja sam već u septembru najavio nešto novo, ali mislim da će biti prije oktobar nego septembar. Sve će to biti u okviru turneje koju smo započeli ove godine u Beogradu na Tašmajdanu. Nastavljamo po planu sa turnejom, naravno. Novih nastupa u Crnoj Gori će definitivno biti, kao što sam i obećao. Jedne godine smo počeli sa Podgoricom, a ove godine ćemo završiti sa Podgoricom”, obećao je Lončarević.