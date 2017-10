“Džep sa tajnama” ujedinio bivšu Jugoslaviju

“Džep sa tajnama” nije ništa skriveno, to je obični džep koji sadrži tajne na nekom CD-u, a kada ga ubaciš u plejer više ništa nije tajnovito, priča Zeko.

Kada 30 godina o(p)stajete na nepredvidljivoj crnogorskoj muzičkoj sceni, pritom kreirate sijaset hitova za matični bend i brojne druge domaće izvođače, napišete desetine pjesama i knjigu poezije nema dileme da zaslužujete veče koje je minulog petka u Velikoj sali Crnogorskog narodnog pozorišta pripalo Momčilu Zekoviću Zeku. Kompozitor, tekstopisac i dugogodišnji basista grupe Perper, pred krcatom dvoranom uvjerio se da marljiv višegodišnji rad nije ostao samo puko slovo na papiru ili nota u numeri, već nešto što je “primoralo” prisutne da aplaudiraju, pjevaju, zaplaču…

Sve to stalo je u “Džep sa tajnama”, knjigu poezije, muzičko veče, susret sa prijateljima i to pred prijateljima. Te večeri, voditelj Zeko provozao je goste kroz šarolike epohe u karijeri i šarolika izdanja od vokalnog, uz ranu Perperovu “Još uvijek te volim”, nakon čijeg izvođenja je domaćin priznao da neće zapjevati narednih 30 godina, do nekih svježijih, atraktivnijih audio-vizuelnih formata (spot za ‘Zastave’), anegdota i recitacija. Na Veliku scenu, popeli su se orkestar Alegro Vivo, KIC Pop hor, dio članova Perpera, Zvonimir Đukić Đule iz Van Gogha sa nekim drugim “Zastavama”, Neno Belan i brojni drugi, a Zeko je u jednom trenutku tokom večeri zaplakao i možda nesvjesno poentirao jer u suzama je istina, čak i nekoliko dana poslije spuštanja zavjese na “Džep sa tajnama”.

PJESME DOĐU I PROĐU, OPSTAJU PRIJATELJSTVA

“Zaista je bila emotivna noć i prava je sreća da sam izdržao do kraja. U nekim trenucima, čovjek ne može da se skriva, otvoriš se. ‘Džep sa tajnama’ nije ništa skriveno, to je obični džep koji sadrži tajne na nekom CD-u, a kada ga ubaciš u plejer više ništa nije tajnovito. To je nešto što ti može pomoći da provedeš lijep dan, lijepo popodne ili narednih 10 dana. Mogu biti zadovoljan jer je noć bila lijepa, gosti su bili pravi drugari, prihvatili su emociju koju je veče nametnulo. Da sam crtao noć možda ne bi bila ovakva, spontana. Slušajte ‘Džep sa tajnama’, biće vremena da se komentariše”, rekapitulira Zeko za Dnevne novine emotivnu noć.

Nagomilalo se za tri decenije dosta toga na Zekovoj duši, a rabbit (eng. zeka) kako reče Đule iz Van Gogha, nije okrenuo leđa prijateljstvima, porodici, stihovima… Možda za sve nije bilo mjesta na stranicama “Džepa”, ali sigurno će opstati i van hartije.

“Knjiga poezije sadrži pjesme koje sam napisao u posljednjih 30 godina ne baš sve, pa sam morao da izaberem. Nije svaka imala ljubavnu tematiku. Kao kad vaspitavaš djecu da vole i budu voljeni, tako pišeš pjesme, da odišu ljubavlju i onome što ljudima fali prijateljstvom. Ona noć pokazala je da se treba vratiti prijateljstvima. Šta je najbitnije u Perperu? To da smo prijatelji 26 godina. Pjesme su došle i prošle, možda će biti novih, možda nikad neće biti… A mi smo kumovi, drugari, naša djeca se igraju. Neka prijatelj prijatelju pokloni knjigu i biće svima bolje”, zaključuje Zeko, hroničar kvalitetne crnogorske muzičke priče, poput one sa pokojnim Igorom Perazićem, kog se prisjetio u noći za nama.

TOPLO, LJUDSKO VEČE I SUZE

Jedan od onih koji nijesu otkazali najavljeno gostovanje (Karolina Gočeva Makedonija i Zoran Predin Slovenija, pozdravili Zeka i publiku putem video-poruke) bio je Belan. Hrvatski kantautor otpjevao je “Svilenu pjesmu”, novi adut knjige poezije, prisjetio se početnih dana prijateljstva sa Zekom u Boki, a Dnevnim novinama, zatim, priznao da je nekoliko puta tokom večeri “potezao” maramicu iz džepa i da žali što je Podgorica tako blizu, a tako daleko.

“Bili smo prije četri godine u KIC-u ‘Budo Tomović’ i bilo je fenomenalno. Fali mi koncerata u Podgorici, to nažalost ne zavisi od mene nego od svih mogućih menadžera ali šta bude biće. Stvarno sam zahvalan prijatelju Zeku što me je pozvao da budem dio večeri. Srećan sam, u nekoliko navrata sam zaplakao jer je bilo toplo, ljudsko i emotivno veče”, kazao nam je Belan.

Na našu konstataciju da je muzika, ko zna koji put, ujednila bivše Jugoslovene Belan uzvraća:

“Pustite politiku, muzika je iznad toga i mi muzičari smo stanovnici posebne planete. Lijepo nam je. Razumijemo se, osjećamo se, družimo se to je bogatstvo koje nam je dato da ga koristimo”, sumira Belan.

A u takvoj posebnoj planeti, važno mjesto zauzima novi singl Belana i njegovih Fiumensa “Zvijezda moga sna” ne “skida” se sa hrvatskih top lista, a Belan ne izlazi iz studija, pozorišta…

“Da, veoma je aktuelan singl za koji je animirani spot radila prijateljica iz Beograda Anamarija Vartabedijan. Radim dosta pozorišnu muziku, komponovao sam za tri dječja mjuzikla, sada ću raditi instrumentalnu muziku za dramu, direktor sam Zagrebačkog festivala… Ima i previše posla, ne mogu se odbraniti od svih tih obaveza ali muzika je kopča svih. Jako sam srećan što sam muzičar”, ponavlja Belan.