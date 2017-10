Džiboni priznaje da se stidi nekih svojih pjesama

Džiboni spada u onu grupu izvođača koji su dobrodošli u svim krajevima bivše Jugoslavije. Njegova muzička karijera traje više decenija, a kroz taj period mijenjao je muzičke pravce, pravio hitove za druge, snimao na engleskom.

Kaže da se se nerado sjeća nekih svojih radova s početka karijere, ali pravda se da neke poteze morao da napravi zbog novca. To se odnosi na pjesme koje je radio za druge izvođače dok, kako ističe, u muzici koju stvara za sebe, ne pravi kompromise već radi onako kako osjeća.

“U svojoj muzici nikad. Ali, bio je period prije mog prvog albuma kad sam pisao pjesme za druge. Bilo je pjesama koje nisu za pohvaliti se. Tu sam itekako radio kompromise, morao sam platiti račune. Recimo, kad bi Arsen Dedić pisao za nekog drugog, to bi uvijek bio Arsen. A ja sam pisao stvari kakve bi ta osoba napravila kad bi znala da komponuje, i kakvu bi voljela da pjeva. Pa ako taj neko nije baš bio inteligentan, nije ni pjesma bila takva. A ako je osoba bila malo više misleća, onda su moje pjesme znale biti pretenciozne”, smije se Džiboni.

Srećom, dodaje, to je trajalo samo dvije godine, a onda je došla “Noina arka”. Prvi zlatni, a onda i prvi platinasti album u samostalnoj Hrvatskoj.

“Rekao sam, evo, napraviću ovo sebi za dušu. Teško ko će to razumjeti, možda dvije hiljade ljudi, ali nema veze. I kao da me neki svemir čuo i rekao: ‘A daj više da i ovaj rodi!’ To je došlo nakon osam godina pokušavanja, i u tom trenutku mislim da sam bio zreo za uspjeh. Bio je to happy end i rekao sam si da ne smijem učiniti ništa da to isflekam”, navodi Džiboni.

Napunio je, kaže, sve arene u regionu, svirao na stadionima, trgovima…

“To je to što sam želio, da radim svoju muziku bez kompromisa i da postoji toliko veliki broj ljudi koji to voli i razumije. Ne znam što bi moglo biti bolje od ovoga”, kaže popularni Dalmatinac.

I uspio je. Kroz skoro 30 godina karijere često je mijenjao stil, ali publika je uvijek ostajala uz njega.