E-Play objavio album Sloboda

Alternativni bend E-Play objavio je album “Sloboda”, koji se pored digitalnih platformi može naći na CD-u u izdanju promoterske kuće Long Play, prenosi Tanjug.

“Sloboda je definitivno naš najozbiljniji poduhvat do sada i to u svakom smislu, od tekstualnog, muzičkog, pa do produkcije. Ne znam da li je naš najbolji album, ali je svakako najzreliji. Publika sama treba da procijeni gdje je njegovo mjesto u našoj diskografiji”, kaže pjevačica, basistkinja i autorka pjesama Maja Cvetković.

Album je juče predstavljen na izuzetno posjećenoj promociji u Ustanovi kulture “Parobrod” gdje su svih sedam pjesama prvi mogli da čuju brojni novinari, saradnici i prijatelji E-Play-a.

Promociji albuma su prisustvovali Voja Aralica, Žika Jelić, Uroš Đurić, Nikola Čuturilo-Čutura, Petar Janjatović, Aleksandar Žikić…

“Ušli smo u studio sa Vojom u oktobru 2016. godine. Vojo hvala ti, uradio si posao maestralno. Nisam srela takvog profesionalca kao što je njegov asistent i snimatelj Sanja Đuričić, koja je bila velika podrška. Inače, svi smo zajedno ovo radili, nas četvoro. Moj omiljeni bubnjar, možda najmaštovitiji sa kojim sam snimala, Goran Ljuboja-Trut. Prvi put na E-Play albumu, najvrijedniji od svih nas, gitarista Nemanja Velimirović i najljepši začin Kristina Jovanović”, rekla je Maja Cvetković.

Govoreći okupljenima, ugledni voditelj televizije Studio B Velja Pavlović rekao je da je “Sloboda” jedan od “najljepših albuma E-playa i albuma koji su urađeni kod nas u posljednje vrijeme”, pohvalivši izvanrednu dinamiku i hemiju članova benda.

“Od Margite Stefanović naš rokenrol nije imao rok divu koja ovako superiorno vlada. Ikona rokenrola na našim prostorima je postala Maja Cvetković… koja izvanredno svira i komponuje”, ocijenio je Pavlović.

Vlasnik Long Play-a Zoran Vulović-Vule ponosan je što je njegova kuća “dio ove priče i ovog izdanja”, jer smatra da je “Sloboda” važan projekat, a i “nekako je logično da Long Play bude uz E-Play”.