Edo Maajka: Muzika je čisti egoizam

Poznati reper Edo Maajka ima novi album koji se zove “Put u plus”. Ističe da kad stvara, veoma se oslanja na ego koji je lako povrijediti jer ne trpi kritike.

„Hm, kad radim za druge, ne popizdim. Fakat ne popizdim! Ali, po pitanju ega sam zaje*an, zna me povrijediti ako me neko bez razloga krene pljuvati. To možda i nije pitanje ega, to je pitanje – zašto to neko radi? Znaš, ja mislim da je muzika generalno čisti egoizam. Kad neko radi muziku, onda to radi prvenstveno za sebe. Ako si stvarno kreator, ako si tvorac muzike, onda to radiš za sebe u prvom redu. Ako to radiš za okolinu, onda si gotov, automatski. Ako ti se sviđa to što radiš, onda te i ne pogodi kad ti kažu da nije dobro. Ali kada radiš slijedeći neki trend ili pogodujući nekome, onda znaš da podilaziš, da zadovoljavaš druge. I kad ti tada kažu da ti to ne valja, onda te ubije. U stvari te ne ubije, mrziš ga. Znači, mrziš sebe. Zašto bih ja sebe mrzio? Neću. Moj ego, ustvari, nema veze s time. Ima veze kad razgovaram sa ženom, kad raspravljamo o nekim stvarima, o društvu”, naveo je reper.