Eva Ras brani Cecu od Glogovca: On je kič!

Glumica i zvijezda “crnog talasa”, Eva Ras, ogorčena je na kolegu Nebojšu Glogovca. Zamjera mu što je loše odigrao homoseksualca u hit filmu Rajka Grlića, a i to što ima nešto protiv folk pjevačice Cece Ražnatović.

“Ustav Republike Hrvatske” je, kaže Eva u emisiji Ekskluzivno, loš film i smatra da ne zaslužuje nagradu koju je osvojio u Puli.

Zgrožena je načinom na koji je Glogovac odigrao ulogu homoseksualca u Grlićevom filmu.

“Moj otac je bio homoseksualac i znam gomilu homoseksualaca koji ne izgledaju kao Glogovac u tom filmu. Ne mogu me ubijediti Pulskom arenom da je to dobar film. To je kič”, ogorčena je Eva.

Eva je u čudu što je Glogovac u medijima prozvao Cecu Ražnatović nazivajući je “Šekspirom današnjice” i da je to deprimirajuće. Navodi i da je skandalozno što Glogovac sa “sijedom glavom” igra Hamleta koji ima 20 godina.

“Ako nekome toliko smeta Ceca, onda bi trebalo da se bori protiv starih Hamleta, a ne da i on bude jedan od staraca koji igraju Hamleta”, rekla je Eva.

Strašnim je ocijenila i to što Glogovac ima školu glume koja je, smatra, preskupa.