Filip Žmaher: Nisam od onih koji smatraju da su uvijek pravili remek djela

Filip Žmaher slovio je za veoma popularnog pjevača u regionu devedesetih godina. Kao pop-rok zvijezda, bio je prisutan na svim značajnim festivalima i osvajao prve nagrade –Sunčane skale u Herceg-Novom, Pjesma Mediterana u Budvi, Mesam, Beogradsko proljeće. Svoj najveći trijumf on smatra u to vrijeme Gran-Pri na Slovenskom Bazaru u Bjelorusiji. Objavio je album za PGP „Beskonačno”, davne 1998. godine, a onda ga je put poslovno i privatno odveo u Ukrajinu, gdje je gradio veoma uspješnu karijeru.

Danas, nakon godina provedenih u Istočnoj Evropi, vraća se u rodni Beograd, a ma devedesete ne gleda sa sjetom.

“Ne vjerujem u fantastiku iako je volim kao žanr. Da mogu, svašta bih nešto promijenio, svašta nešto ne bih ali svakako ne bih imao ništa protiv da se vratim u mladost. Iako ja još uvijek živim neku svoju mladost u nekim momentima, pogotovo na sceni”, kaže Filip čiju su karijeru obilježile saradnje sa kolegama i koleginicama iz raznih muzičkih žanrova: Jadranka Jovanović, Tanja Banjanin, Dragana Mirković, Osvajači.

“Poslije svih godina mogu da kažem da sam najviše uživao u kreativnoj saradnji sa desetinama vrsnih muzičara na sceni uživo, i van scene, kao i saradnju sa autorima muzike koja vrijedi i kojoj smo udahnuli život zajedno. Saradnje sa pjevačima je bilo najmanje, što je i logično. Najčešće je to bilo potpuno slučajno. Nekad je bilo sjajno, nekad ništa posebno. Inače nisam od onih koji smatraju da su uvijek pravili umjetnička remek djela i ne pretvara se u zlato sve što dodirnem. Po meni računaju se u umjetnosti samo najbolje stvari koje si uradio, mi se ne bavimo proizvodnjom crijepova gdje svaki mora biti podjednako kvalitetan”, objašnjava Žmaher.

On ne najavljuje nove albume već uživa u svirkama u Beogradu i okolini.

“Uvijek ima stvari koje su mogle bolje, mislim da sam mogao i više da postignem, ali poslije više od 30 godina aktivnog pjevanja, miliona pređenih kilometara, miliona ljudi pred kojima sam nastupao mogu samo reći – Hvala za sve to što sam doživio u svom životu i što sam radio i radim to što istinski volim. Plan je nastaviti sa tim, dokle god me glas dobro služi. A hvala Bogu služi i te kako”, ističe on.