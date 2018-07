Film Četiri vjenčanja i sahrana dobija nastavak

Hju Grant, Endi Mekdauel i Ana Čenselor, kao i još neki saradnici na filmu “Četiri vjenčanja i sahrana”, sastali su se kako bi porazgovarali o snimanju nastavka ostvarenja koji im je donio veliku slavu.

“Našli smo se su kući Ričarda Kurtisa i Endi je bila tamo. Nevjerovatno je da već prošlo 24 godine! Na sastanak nije došla cijela filmska ekipa, bilo nas je desetak. Nismo u kontaktu inače, jedino se čujem sa Endi Mekdauel. Hjua nisam vidjela baš dugo, pa je naš susret bio baš dirljiv. Ričard je održao pozdravni govor, bio je fantastičan”, rekla je Ana za britanske medije.

Ona je otkrila da su razgovarali o tome da snime film, ali da još ništa nije potvrđeno i definitivno.

“To je bio jedan od mojih prvih filmova i bilo je predivno, ali ove nove generacije nisu upoznate sa tim filmom. Devedesete su bile godine kada su romantične komedije lijepo prolazile u britanskim bioskopima. Vrijeme je sada drugačije”, smatra glumica.

Ko se ne sjeća, evo i radnje:

Čarls kojeg igra Hju Grant je neženja, ali često odlazi na vjenčanja svojih bivših i sadašnjih prijatelja. Vjenčanja ga ne brinu previše, ali vremenom će početi da se pita, da li će se on ikada oženiti i naći ženu svog života. Tako na jednom vjenčanju upoznaje Keri za koju vremenom počne da misli da je najpametnija, najljepša i najneobičnija žena koju je sreo. On se trudi da joj se ne udvara i da se ne zaljubi, ali to sve pada u vodu nakon prve zajedničke provedene noći. Ipak, Keri njihovu romansu shvata kao “vezu na jednu noć”, jer se uskoro udaje. Poslije silnih peripetija, Keri shvata da je Hju čovjek njenog životai njih dvoje staju pred oltar!