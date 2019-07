Film Znam šta ste radili prošlog ljeta postaje serija

Kultni film iz devedesetih godina “I Know What You Did Last Summer” uskoro će postati serija koju će producirati Amazon Studio.

Prema prvim informacijama, radnja je zasnovana na kultnoj franšizi.

Datum izlaska serije takođe se drži u tajnosti, ali kako kruže glasine, snimanje serije moglo bi da počne već krajem ove godine.

Nova serija snimaće se pod rediteljskom palicom Džejmsa Vana koji je režirao brojne horore poput “Saw”, “Annabelle” ili “The Nun”, dok će koautor biti Šej Haten, poznat po ovogodišnjem ostvarenju “John Wick: Chapter 3”.

“Duboko smo u izradi scenarija, tako da ništa ne mogu da otkrijem, ali mogu da kažem kako će to biti više film o čudovištima nego superherojima”, kazao je Van nedavno za Comic Book.

U proteklom periodu u filmskom svijetu zavladala je obnova kultnih filmova, a pored “I Know What You Did Last Summer” uskoro ćemo imati priliku da gledamo i rimejk horora “Canydman”, još jednog hita devedesetih.