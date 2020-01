Filmovi koji su ostvarili najveću zaradu u 2019.

Lista filmova s najvećom zaradom u 2019. godini je objavljena, a na njoj se nalazi 20 filmova koji su ostvarili zaradu iznad 300.000 dolara, prenosi NME.

Na prvom mjestu su Avendžersi, tačnije “Endgame”, koji je ostvario zaradu od 2,8 milijardi dolara širom svijeta i tako preuzeo titulu filma s najvećom zaradom svih vremena.

Slijedi ga Kralj lavova sa zaradom od 1,6 milijardi dolara.

Treću poziciju zauzima “Spider-Man: Far From Home” sa 1,13 milijardi dolara, a četvrto mjesto je još jedno Marvelovo ostvarenje “Captain Marvel” sa 1,12 milijardi zarađenih dolara. Animirani film “Toy Story” sa 1,07 milijardi dolara zauzima peto mjesto, a prati ga “Aladin” sa 1,05 milijardi dolara.

Iako se još prikazuje u bioskopima, “Džoker” je na IMDB stranici proglašen najboljim filmom 2019. godine. Na ovoj listi zauzima visoko sedmo mjesto uz zarađenih 1,04 milijarde dolara. Iza njega je novi nastavak “Fast & Furious” franšize “Hobbs & Shaw” sa 759 miliona dolara.

Na devetom mjestu je “Frozen 2”, koji je još u bioskopima, ali je do sada ostvario zaradu od 742 miliona dolara. Ostale pozicije zauzeli su:

“Ne Zha” (700 miliona dolara) je na 10. mjestu, na 11. “The Wandering Earth” (699 miliona dolara), 12. “How to Train Your Dragon: The Hidden World” (520 miliona dolara), 13. “Maleficent: Mistress of Evil” (480 miliona dolara), 14. “IT Chapter 2” (470 milona dolara), 15. “Pokémon Detective Pikachu” (432 miliona dolara), 16. “The Secret Life of Pets 2” (429 miliona dolara), 17. “My People, My Country” (423 miliona dolara).

Posljednja tri mjesta zauzimaju: “The Captain” sa zaradom od 407 miliona dolara, zatim “Alita: Battle Angel” sa 405 miliona dolara i na kraju “Godzilla: King of the Monsters” sa 386 miliona dolara.