Fredi Merkjuri kao junak stripova

Fanovi grupe Queen i njenog pokojnog frontmena Fredija Merkjurija se svaki dan susreću sa novim proizvodima i djelima inspirisanim karijerom ovih legendi rok muzike.

Posljednja u nizu takvih posveta je kolekcija naslovnih strana izmišljenog stripa „Planet Queen“ čiji je glavni junak, naravno, Fredi Merkjuri.

One su djelo brazilskog ilustratora koji sebe zove Bučer Bili. Svaka od naslovnih strana je inspirisana jednom pjesmom grupe Queen, ali i određenim junakom iz stripova.

U epizodi We Will Rock You, na primjer, Fredi je nacrtan po uzoru na Hulka, dok je u epizodu Who Wants to Live Forever on izgleda kao Doktor Menhetn iz čuvene grafičke novele Nadzirači.