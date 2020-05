Gaga otkrila novi datum izlaska albuma Chrimatica

Pop zvijezda Lejdi Gaga najavila je da će album “Chromatica” objaviti 29. maja.

“Putovanje se nastavlja”, navela je američka muzička zvijezda koja je odložila izlazak albuma najavljen za 10. april zbog pademije virusa korona.

The journey continues. You can officially join me on #Chromatica on May 29. ⚔️💓 https://t.co/GjJUC3PRWz pic.twitter.com/VFIcMw2JE4

— Lady Gaga (@ladygaga) May 6, 2020